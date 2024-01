Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 31 тысячи человек за месяц стали зрителями нового светотехнического шоу «Говорит Москва!», которое проходит в павильоне «Макет Москвы». Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Светотехнические шоу — это неотъемлемая часть павильона “Макет Москвы” на ВДНХ. В начале каждого часа по будням и каждые 30 минут по выходным и праздничным дням посетители могут насладиться световыми представлениями на фоне архитектурного макета города», — рассказал Сергей Левкин.

Шоу «Говорит Москва!» погружает зрителей в ритм мегаполиса: это шум столичного метро, объявления на вокзалах, бой кремлевских курантов, звон колоколов храма Христа Спасителя и другие звуки. Кроме него в павильоне «Макет Москвы» показывают еще несколько представлений, среди них «Московские окна», «Лучший город земли», «Я шагаю по Москве», «Архитектурные стили» и «Мегаполис Москва». Шоу «История Москвы» рассказывает о становлении и развитии столицы, на представлении «Времена года» звучат стихотворения известных авторов, шоу «Москва Булгакова» посвящено местам, где происходило действие романа «Мастер и Маргарита».

Посетить павильон «Макет Москвы» и воспользоваться его услугами можно бесплатно. На сайте представлена более подробная информация о работе, расписание светотехнических шоу и VR-аттракциона. Записаться на экскурсии можно не только там, но и через мобильное приложение «Макет Москвы». Павильон работает с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI