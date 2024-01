«Роснефть» добыла на Восточном хабе Уватского проекта 95-миллионную тонну нефти

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Компания «РН-Уватнефтегаз», которая входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти», добыла 95-миллионную тонну нефти на Восточном хабе Уватского проекта. Первые месторождения на этой территории – Усть-Тегусское и Урненское – «Роснефть» запустила в эксплуатацию 15 лет назад. За эти годы в труднодоступной местности построены ключевые объекты нефтегазодобычи и инфраструктура.

Суточная добыча на месторождениях хаба составляет более 11 тыс. тонн нефти, а действующий фонд добывающих скважин превышает 600 единиц. Восточный хаб обеспечивает почти 60% объемов нефти, добываемой «РН-Уватнефтегазом».

Транспортировку нефти обеспечивает магистральный нефтепровод протяженностью 264 км от месторождения им. Малыка до нефтеперекачивающей станции Кальчинского месторождения. На центральном пункте сбора ведется подготовка добытого сырья. Газотурбинная электростанция мощностью 83 МВт обеспечивает генерацией основные объекты Восточного хаба.

Особое внимание «РН-Уватнефтегаз» уделяет созданию комфортных социально-бытовых условий для работников. На месторождениях Восточного хаба построен жилой комплекс на 293 места, в котором действуют медицинский пункт, библиотека, оборудован тренажерный зал. На завершающей стадии находится строительство третьей очереди жилого комплекса, который увеличит его вместимость еще на 100 мест. Здесь также будет оборудована новая столовая, построен банный комплекс.

В период 2024-2028 годах в рамках программ по уплотняющему бурению и зарезке боковых стволов на месторождениях Восточного Увата планируется построить и реконструировать более 250 скважин, благодаря которым дополнительная добыча «РН-Уватнефтегаз» составит 4,2 млн тонн нефти.

Справка: ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области и ХМАО-Югре. В состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков, общей площадью более 25 тыс. км2. «РН-Уватнефтегаз» ведет планомерную работу по наращиванию ресурсной базы.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

31 января 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI