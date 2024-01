Политех в лидерах! СПбПУ обновляет список программ магистратуры

Source: MIL-OSI Russian Language News

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого традиционно является одним из лидеров по количеству реализуемых бюджетных мест среди вузов Санкт-Петербурга. Этот год не стал исключением. Политех открывает новые и актуализирует уже существующие образовательные программы в магистратуре. В этом году открыты сразу несколько программ подготовки в самых разных областях науки. Например, «Автоматизация статистических решений в организации» (ИПМЭиТ), «Нейростатистические технологии в маркетинге» (ИПМЭиТ), «Экспертиза и эксплуатация объектов недвижимости» (ИСИ), «Кибербезопасность беспилотных систем» (ИКНК) и т. д.

«Магистратура — не просто следующий этап после базового обучения в бакалавриате, это ключевая специализированная подготовка, которая позволяет студентам углубить свои знания и развить узкопрофильные навыки, необходимые для достижения профессионального мастерства. Сейчас, в период становления новой национальной системы образования, магистратура предоставляет уникальную возможность для научных исследований, практического применения теории и развития критического мышления, что является фундаментом для лидерства в любой профессии», — отметила проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова.

Санкт-Петербургский Политехнический университет держит курс на новые форматы развития партнёрских связей с ведущими игроками индустриального сектора. В рамках этой стратегии университет открывает корпоративные образовательные программы, которые отражают актуальные потребности экономики и промышленности, обеспечивая технологический суверенитет России.

Например, «Кибербезопасность беспилотных систем» — это абсолютно новая корпоративная программа, реализуемая совместно с ГК «Геоскан». Кроме того, продолжается реализация и многих других корпоративных программ.

Вот лишь некоторые примеры:

«ИТ-инфраструктура предприятия», «Кибербезопасность нефтегазовой отрасли» и «Экономика ИТ и бизнес-анализ» реализуются в тесном взаимодействии с ПАО «Газпром нефть»;

программа «Организация и управление цифровыми наукоемкими производствами» — в партнёрстве с ПАО «Северсталь»;

«Компрессорная, вакуумная, холодильная техника и газотранспортные системы» — ПАО «Газпром»;

«Авиационные двигатели и энергетические установки» — АО «ОДК-Климов».

Корпоративные программы — это не просто учебные курсы, это мосты, соединяющие теоретические знания с реальной практикой, воплощённые в жизнь благодаря тесному взаимодействию с индустриальными гигантами. Также немаловажно, что эти программы доступны для молодых талантов благодаря наличию бюджетных мест.

Более подробно о всех реализуемых программах магистратуры можно прочитать на сайте «Поступление 2024» .

Также отметим, что в 2024 году Передовая инженерная школа СПбПУ «Цифровой инжиниринг» открывает шесть новых программ магистратуры по инженерным направлениям, реализуемых совместно с индустриальными партнёрами. В частности, на новых программах будут готовить инженеров с компетенциями мирового уровня для высокотехнологичных отраслей промышленности:

«Передовые цифровые технологии в двигателестроении» (индустриальный партнёр — АО «ОДК» (ГК «Ростех») — 8 бюджетных мест;

«Системный и цифровой инжиниринг в высокотехнологичных отраслях промышленности» (индустриальные партнёры — компания «Брусника», ПАО «Газпром нефть», СПб ГУП «Горэлектротранс») — 11 бюджетных мест;

«Цифровой инжиниринг основного технологического оборудования водородных технологий и энергетических систем нового поколения» (индустриальный партнёр — АО «ЦКБМ» (ГК «Росатом») — 10 бюджетных мест;

«Системный цифровой инжиниринг в атомном машиностроении» (индустриальный партнёр — АО «ТВЭЛ» (ГК «Росатом») — 10 бюджетных мест;

«Цифровой инжиниринг в атомной и термоядерной энергетике» (индустриальные партнёры — АО «АСЭ» (ГК «Росатом»), АО «НИКИЭТ», ФТИ им. Иоффе, ИЯФ им. Будкера) — 11 бюджетных мест;

«Организация и управление наукоёмкими технологиями в нефтегазовой отрасли» (индустриальный партнёр — ПАО «Газпром нефть») — 10 бюджетных мест.

Более подробно о программах Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» можно прочитать здесь .

Политех отвечает вызовам современной промышленности и совместно с партнерами развивает на своей базе программы цифровой онлайн-магистратуры. В Институте промышленного менеджмента, экономики и торговли к уже существующей программе онлайн-магистратуры («Экономический консалтинг») открылись две новые — «Системный анализ данных и технологии принятия решений» и «Управление проектами и продуктами в конкурентной бизнес-среде», которые имеют уже всем известные особенности:

промежуточная и итоговая аттестации проводятся онлайн с применением процедуры прокторинга;

синхронные (онлайн) занятия проводятся в формате вебинаров с включёнными видеокамерами устройств;

практическая подготовка обучающихся может реализовываться по месту работы обучающегося при наличии соответствующего договора с предприятием;

лекции и другие вспомогательные материалы представлены в постоянном доступе;

защита выпускной квалификационной работы проводится также в онлайн-формате.

