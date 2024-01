Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления торжественно завершает январь поздравлением с днём рождения директора Института экономики и финансов, профессора кафедры мировой экономики и международных экономических отношений, доктора экономических наук Галины Сорокиной.

Галина Петровна – один из самых активных и ярких сотрудников нашего университета. Она не только руководит целым институтом, но и участвует в организации крупных всероссийских форумов, конференций, олимпиад. Кроме того, наша именинница регулярно даёт комментарии и пишет заметки на экономическую тематику для крупных СМИ, чем так же способствует укреплению авторитета ГУУ в обществе.

Сегодня у Галины Петровны не обычный день рождения. Все вместе мы отмечаем некую очень красивую дату, следовательно, желаем виновнице торжества вдвое больше любви студентов, уважения коллег, рабочего энтузиазма и конечно здоровья. Пусть всё задуманное свершается в лучшем виде, ИЭФ процветает, профессиональные награды присуждаются регулярно, а красота и энергия приумножаются. С юбилеем!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI