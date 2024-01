Пешеходный мост на вокзале Кутузовская обеспечит быструю пересадку с МЦД на метро

Source: MIL-OSI Russian Language News

Новый городской вокзал Кутузовская объединил четвертый Московский центральный диаметр (МЦД), Московское центральное кольцо (МЦК) и метро в самом центре района Дорогомилово.

В прошлом году здесь открыли станцию МЦД-4, которую соединили с МЦК. А в этом году благодаря новому мосту появится быстрая пересадка на метро и откроется еще один выход в город. Пешеходная галерея пройдет над путями МЦК и проезжей частью Третьего транспортного кольца. Благодаря ей дорога до метро сократится больше чем в два раза — до одной минуты. При этом не нужно будет делать большой крюк.

Жителям микрорайонов со стороны Кутузовского проспекта тоже станет удобнее добираться до станции МЦД-4. Вход на новый мост будет расположен рядом с пешеходным тоннелем.

«Главное для пассажиров — время поездки и комфорт в пути, поэтому для нас особенно важно развитие узлов, где пересекается несколько видов транспорта, которыми пользуется большое число пассажиров. На Кутузовской в условиях плотной городской застройки создается новый пешеходный мост. Пересадка на диаметр из метро станет быстрее, станция МЦД-4 для жителей района Дорогомилово станет еще доступнее. Мы продолжаем развитие городских вокзалов по поручению Сергея Собянина», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В сентябре прошлого года на Кутузовской стали останавливаться поезда нового четвертого диаметра, который соединил два железнодорожных направления в удобный маршрут. Теперь пассажиры могут без пересадок добираться, например, из Апрелевки или Внукова до Марьиной Рощи, Площади Трех Вокзалов или Нижегородской. Поезда курсируют без дневных перерывов, а оплачивать поездки можно по карте «Тройка» — с бесплатной пересадкой на метро, МЦК или между диаметрами.

Несмотря на стесненные условия плотной городской застройки и транспортных артерий, во время строительства вокзала не останавливали движение поездов и минимизировали неудобства для автомобилистов.

