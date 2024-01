От школьников до генеральных директоров: кому и как помогают в центре «Профессии будущего»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Отремонтировать виртуальный корабль, увидеть московский завод изнутри и составить резюме за 10 минут можно в новом кадровом центре «Профессии будущего». Он открылся в конце декабря на улице Щепкина (дом 38, строение 1).

Здесь школьников и взрослых знакомят с востребованными профессиями, помогают найти работу мечты и построить карьеру. Кто и как сопровождает москвичей на этом непростом пути — в материале mos.ru.

Новый подход к поиску работы

В центре «Профессии будущего» абсолютно новый подход к поиску работы. Он ориентирован на горожан, которые хотят трудоустроиться или задумываются о смене деятельности.

Наша задача — помочь людям, я называю это “обретением новой жизни”. Кто-то долго работает на одном месте и боится его сменить, кто-то выгорает. Человеку всегда страшно сделать шаг навстречу новому, потому что там неизвестность. Наша миссия — помочь людям разобраться в трендах рынка труда, оценить, насколько им подходит желаемая профессия, выбрать нужную программу обучения и вместе сделать смелый и уверенный шаг к переменам Игорь Шашкин первый заместитель директора службы занятости населения города Москвы, первый заместитель руководителя центра «Профессии будущего»

Центр представляет собой модернизированную службу занятости с проактивным поиском кандидатов. Карьерные консультанты не ждут, когда человек обратится к ним за помощью, они сами находят тех, кто хотел бы поменять профессию. Для этого специалисты анализируют рынок, просматривают резюме, видят тех, кто ищет работу, и предлагают помощь.

В центре ждут и школьников, которые еще не определились, кем хотят стать. Для девятиклассников организуют профориентационный квест и тестирование. Опытные наставники помогут интерпретировать результаты теста и познакомят с колледжами, где можно получить выбранную специальность.

Первый шаг на пути к делу жизни

«Вы еще не знаете, но работа вашей мечты здесь» — такой слоган встречает посетителей на входе в новый центр. Четырехэтажное здание видно издалека: фирменный логотип, оранжевый и серый цвета, названия профессий, слова «уважение», «успех», «золотые руки», «технологии» украшают его фасад.

Заходим внутрь и попадаем в пространство с множеством экранов. На них мелькают названия профессий, сменяющие друг друга.

Вместе с нами в центр пришла группа школьников: их встречает карьерный наставник, который предлагает пройти профориентационный квест. Мы решаем присоединиться.

Сначала нас ведут в инновационный цех, в котором можно познакомиться с работой современного московского завода. Здесь ребятам рассказывают, как устроено производство и кто на нем работает. Школьники проходят тематические викторины. Благодаря интерактивному экрану желающие примеряют на себя униформу разных специалистов — сделал фото, и вот ты уже пожарный.

Затем мы проходим мимо HR-капсулы. Всего за 10 минут в ней можно составить резюме, сделать фото и получить готовый документ на электронную почту. После этого попадаем в уникальную интерактивную комнату. Надеваем VR-очки и пробуем себя в роли сварщика. Наша задача — сделать шов на корабле, который получил пробоину. Справиться с заданием помогает карьерный наставник. Сотрудники центра отмечают, что такие интерактивные симуляторы интересны и взрослым.

Гармоничное сочетание оранжевого цвета с темными тонами, граффити во всю стену, например с изображением визажиста в стиле поп-арт, неоновые вывески, подсветка и множество деталей — когда идешь по центру, не покидает ощущение, что находишься в офисе передовой компании.

Квест продолжается на втором этаже. В лекториях в стиле лофт ребят встречают карьерные наставники, которые рассказывают про тенденции современного рынка труда.

После презентации перспектив в разных сферах и уровня зарплаты постепенно подводим девятиклассников к вопросу выбора профессии. Акцентируем внимание: важно выбрать то, что человеку нравится и интересно, а не просто модно и престижно. Далее ребята проходят профориентационный тест из 99 вопросов. По его результатам узнают, к какой профессии у них есть склонности. После этого индивидуально или в группе общаются с нами, карьерными наставниками с психологическим образованием. Мы помогаем разобраться в результатах теста и подбираем профессии, в которых школьник мог бы реализоваться, выясняем, почему он выбирает одну или несколько из них Светлана Герцик карьерный наставник

В центре девятиклассники также могут пообщаться с представителями колледжей по выбранной специальности. Школьники узнают, чем будут заниматься, сколько заработают, если выберут ту или иную профессию, как долго и где им предстоит учиться. Помимо этого, ребятам помогают построить карьерный трек. Например, после обучения в Техническом пожарно-спасательном колледже имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука можно работать пожарным-спасателем или координатором, также можно стать специалистом по пожарной безопасности на предприятии.

Собянин: В колледжах создадут еще 10 тыс. бюджетных мест для девятиклассников

Личный наставник, практика и помощь в трудоустройстве

Взрослых посетителей тоже встречает карьерный наставник и проводит экскурсию по центру.

«Наша задача — вдохновить и мотивировать человека. Поиск или смена работы — это всегда многоэтапный процесс. “Профессии будущего”, с одной стороны, уютное место, куда хочется вернуться, а с другой — современный центр, который показывает, как выглядят рабочие места сегодня», — говорит Игорь Шашкин.

После экскурсии по центру начинается тестирование на выявление сильных сторон, склонностей к разным специальностям. Далее карьерный наставник рассказывает о требованиях к каждой профессии и подбирает программу обучения. Например, максимум за 3,5 месяца можно освоить такие специальности, как оператор станков с программным управлением, фрезеровщик, сварщик, швея и другие востребованные на рынке профессии. Всего соискателям доступно 75 коротких программ обучения.

Нередко бывает, что соискатели учатся новым профессиям, продолжая основную работу. Возможны три формата обучения — онлайн, офлайн и смешанный.

Теоретическую часть преподают на образовательных площадках-партнерах, в том числе в колледжах, практическую — на производствах или в компаниях. За две недели до окончания обучения карьерный наставник выясняет у выпускника, желает ли он остаться в том месте, где проходил практику, или хочет устроиться в другое. Также специалист центра помогает составить резюме, портфолио (если оно необходимо), готовит кандидата к собеседованию.

Карьерный наставник сопровождает человека от первого шага в центре «Профессии будущего» до выхода на новую работу.

Помимо этого, в центре можно пообщаться с представителями разных компаний. Например, Московского метрополитена, Московского машиностроительного предприятия имени В.В. Чернышева и другими. Здесь кандидат может узнать об открытых вакансиях и этапах трудоустройства.

В уютном кабинете на втором этаже центра располагается особый отдел. Его сотрудники помогают руководителям в развитии карьеры. Один из соискателей — Федор Смирнов, который претендует на должность коммерческого директора в ИТ-сфере. Ему помогает карьерный наставник Светлана Семеренко.

Соискатель уже прошел этапы оценки компетенций, составления резюме и написания сопроводительного письма. Помимо этого, Федор Смирнов участвовал в групповых трансформационных играх, лидерских тренингах вместе с другими соискателями. Впереди — выход на рынок труда.

Карьерные топ-наставники сопровождают человека и на испытательном сроке на новом рабочем месте — помогают пройти непростой адаптационный период.

Центр «Профессии будущего» открыт для всех желающих с 09:00 до 20:00 с понедельника по пятницу. Узнать подробнее и оставить заявку также можно на сайте или по телефону: +7 495 681-01-01.

Сергей Собянин открыл центр «Профессии будущего»

