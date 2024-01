Обмен опытом: столичное Агентство креативных индустрий знакомит регионы с успешными практиками

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичное Агентство креативных индустрий продолжает знакомить представителей регионов с успешными практиками в творческой сфере. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Алексей Фурсин.

«Москва обладает большим опытом и наработками в этом направлении и готова передавать свою экспертизу регионам. В 2023 году Агентство креативных индустрий, посетив свыше 20 городов, познакомило региональных предпринимателей и представителей власти с последними трендами столичной творческой индустрии. В 2024-м продолжим передачу просветительского опыта, чтобы расширять сообщество талантов и привлекать внимание к творческой среде, тем самым усиливая потенциал регионов», — рассказал Алексей Фурсин.

Работа начинается с проведения исследований: московские эксперты совместно с коллегами из регионов разрабатывают стратегию, определяют отраслевых лидеров, точки роста в сфере креативных индустрий, формируют сообщества и выстраивают диалог с представителями органов исполнительной власти.

Отправной точкой для передачи столичного опыта регионам стал проект «Российская креативная неделя. Москва-фест». 6 и 7 июля 2023 года Агентство креативных индустрий организовало бизнес-миссию для дизайнеров из Республики Карелии. Они познакомились с последними трендами и возможностями для развития бизнеса в области интерьерного дизайна, узнали о новых практиках и подходах в этой индустрии, об этапах взаимодействия с заказчиком при создании проекта. Гостям рассказали о психологии восприятия дизайна, важности сохранения культурных объектов и народных промыслов в цифровом пространстве. Кроме того, они посетили производства для знакомства с рабочими процессами. Участники бизнес-стажировки теперь смотрят на историю и культуру своего региона, опираясь на столичный опыт работы в креативной среде: оцифровывают объекты, создают коллекции мебели, посуды, текстиля и других предметов.

Каждый месяц Агентство креативных индустрий принимает представителей регионов, которые заинтересованы в развитии креативных индустрий и изучении лучших московских практик. Так, 7 и 8 июля столицу посетили сотрудники госучреждений и общественных организаций из Владивостока, Казани, Тюмени, Череповца, Кемерова, Краснодара, Самары, Тулы, Ставрополя, Омска, Ростова-на-Дону и других точек страны. Гости побывали в главных креативных пространствах Москвы, таких как центр современного искусства «Винзавод», центр дизайна Аrtplay, Дом культуры «ГЭС-2» и другие места, где смогли изучить опыт столичного агентства и лидеров индустрий. По итогам визита подписаны соглашения о сотрудничестве с креативным пространством «Мега-Арт» Рыбинска, компанией «Мега-Пак» из Череповца и кузбасским общественно полезным фондом развития предпринимательства «Активный бизнес». В 2024 году в этих регионах под патронажем Агентства креативных индустрий реализуют творческие проекты.

Изучая столичный опыт, регионы получают возможность перенять наработки и методологию проектов «Дизайн-цех» и «Фабрика дизайна». При этом Агентство креативных индустрий окажет комплексную консалтинговую поддержку — полное сопровождение на всех этапах реализации проекта. Это позволит привлечь жителей к творческим сферам и обратить внимание бизнеса на новые направления на внутренних и внешних рынках.

В планах у Агентства креативных индустрий на 2024 год посетить с просветительской целью Белгород, Ульяновск, Великий Новгород, Омск, Краснодар, Екатеринбург, Карачаево-Черкесскую Республику, Республику Северную Осетию — Аланию и другие места. Агентство готово предложить разработку стратегий и сопровождение по разным творческим направлениям.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI