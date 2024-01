На ВДНХ открылась мультимедийная выставка, посвященная роману «Война и мир» и творчеству Льва Толстого

Source: MIL-OSI Russian Language News

На ВДНХ в отреставрированном павильоне № 61 открылась мультимедийная выставка «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы». В интерактивном формате гости смогут познакомиться с творчеством писателя и погрузиться в художественный мир XIX века.

Экспозиция состоит из 13 тематических разделов. Каждый из них посвящен определенному эпизоду произведения. В разделах представлены соответствующие теме экспонаты, аудио- и видеоматериалы, а также цитаты из романа.

Посетители смогут не только вспомнить содержание произведения, но и узнать о философских взглядах Льва Толстого, особенностях эпохи, мире русского дворянства и военной кампании начала XIX века.

Благодаря мультимедийным технологиям перед гостями словно оживут главные герои романа. Посетители смогут разучить танцевальные движения, повторяя их за парой на экране, а также поиграть в старые карточные игры. В зале, посвященном военной теме, на интерактивных картах можно проследить за ходом Бородинского сражения и ответить на вопросы о Михаиле Кутузове и Наполеоне.

При создании экспозиции использовались уникальные технические решения, такие как проекция на шар и интегральная оптическая линза с эффектом множественной смены изображений, которая впервые применяется в музее. Объем романа подчеркнет графический задник, состоящий из типографских литер — букв кириллического и латинского алфавита, знаков препинания, беспорядочно размещенных на плоской поверхности.

На выставке гости смогут выполнить интерактивные задания на знание романа и эпохи, описанной в нем. В павильоне также работает арт-пространство, где можно посмотреть в 3D-формате фильмы о жизни и творчестве Льва Толстого, а также принять участие в литературном вечере и даже создать мультфильм по мотивам произведения.

Экспозиция «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы» открылась в рамках Международной выставки-форума «Россия» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Над выставкой работали Государственный музей Л.Н. Толстого и творческая мастерская заслуженного художника России Александра Конова «МузейМедиа».

Посетить экспозицию можно ежедневно со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00. Вход до завершения выставки «Россия» бесплатный.

