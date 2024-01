Мэр Москвы рассказал, как в столице собирают новейшие электробусы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ) в 2021 году открыли центр по производству электробусов. За неполные три года здесь собрали около 500 новейших моделей электробусов, больше 350 из них — в прошлом году. Сегодня СВАРЗ — лидер по производству экологичного городского транспорта в стране. О том, как работает завод, в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

«Переход на экологичный общественный транспорт — один из важнейших аспектов национального проекта “Экология”. И Москва движется в этом направлении быстрее многих других мегаполисов мира. Наш город — номер один в Европе по количеству электробусов, их уже больше 1400. Они обслуживают почти 120 маршрутов. До конца 2024 года в Москву поставят еще более 800 машин, из них более 600 — ПАО “КамАЗ”», — отметил Мэр Москвы.

На производстве создано свыше 500 рабочих мест, специалисты обеспечены социальными гарантиями Правительства Москвы. Завод выпускает новейшие модели электробусов: они могут дольше обходиться без подзарядки. В салонах используется адаптивное освещение, которое в 14:00 меняется от холодного к теплому.

На электробусы устанавливают аккумуляторные батареи. Салоны оформляют в узнаваемом стиле московского транспорта и оснащают сиденьями, поручнями, валидаторами и медиаэкранами, подключают вайфай. Затем салон и электрику проверяют на герметичность в специальной камере дождевания, имитируя условия тропического ливня. Последний этап — обкатка, после чего электробусы отправляются в парки и выходят на городские маршруты.

«Кроме того, СВАРЗ еще и лидер по объемам техобслуживания городского транспорта. На базе предприятия действует многофункциональный сервисный центр по капитальному ремонту техники: от двигателей до напольного покрытия в салоне. За прошлый год здесь провели почти три тысячи технических осмотров», — рассказал Сергей Собянин.

Еще одно направление работы СВАРЗ — производство современных остановочных павильонов. В 2023 году на заводе изготовили 1,5 тысячи остановок нового типа. Из них 1,3 тысячи установили в Москве, еще 200 передали для размещения возле станций Московских центральных диаметров в Подмосковье.

Павильоны изготавливают из нержавеющей стали и алюминия. Их стенки выполнены из прозрачного триплекса, поэтому не разбиваются на осколки при повреждении. Площадь крыши увеличена, проведено освещение, смонтировано видеонаблюдение. Остановки оформлены в едином стиле московского транспорта.

«Мы можем гордиться тем, что современная экологичная техника для работы на городских улицах производится и обслуживается в Москве», — резюмировал Сергей Собянин.

