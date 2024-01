Минэкономразвития России разработало Навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Cпециалисты Минэкономразвития России разработали для российских участников внешнеэкономической деятельности Навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам.

Навигатор представляет собой информационно-аналитический документ, который включает в себя описание видов бартерных сделок и их преимуществ, а также справочную информацию о нормативных правовых актах, регулирующих проведение внешнеторговых бартерных сделок, пошаговую инструкцию по организации внешнеторговой бартерной сделки, порядок определения равной стоимости обмениваемых товаров или услуг, типовые формы внешнеторговых бартерных контрактов.

«В условиях санкционных ограничений участники внешнеэкономической деятельности активно выходят на новые рынки, в том числе – на рынки иностранных государств, национальная валюта которых является неконвертируемой или имеет высокую волатильность, – пояснил заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев. – Внешнеторговые бартерные сделки позволяют осуществлять обмен товаров и услуг с иностранными компаниями без необходимости осуществления международных транзакций».

Навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам» был подготовлен совместно с РЭЦ по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова. По словам разработчиков, он поможет российским участникам ВЭД разобраться в том, как эффективно и грамотно организовать проведение бартерных сделок в ходе освоения новых иностранных рынков. Ознакомиться с содержанием документа можно на официальном сайте ведомства.

«Навигатор по внешнеторговым бартерным станет эффективным инструментом для наших экспортеров. Этот документ не только упрощает понимание бартерных механизмов, но и открывает новые горизонты для взаимовыгодного сотрудничества с партнерами. Он также позволит повысить конкурентоспособность российского бизнеса на международной арене», – отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

