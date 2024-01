Максим Колесников: количество заявок на регистрацию брендов за год возросло на треть

Source: MIL-OSI Russian Language News

Российскими заявителями по национальной процедуре поданы 123 тысячи заявок на товарные знаки. Это почти на 36% больше, чем годом ранее. Об этом заместитель министра экономического развития Максим Колесников заявил в рамках панельной дискуссии «Региональные бренды – инструменты повышения инвестиционной и туристической привлекательности региона». В мероприятии также приняли участие руководители Роспатента Юрий Зубов и Роскачества Максим Протасов, представители Совета Федерации, регионов и отраслевых организаций.

По словам заместителя министра, активно в регистрации брендов участвуют физические лица.

«С июня 2023 года, когда начал действовать закон о регистрации товарных знаков гражданами, от физических лиц поступило почти 9,5 тысяч заявок», — подчеркнул Максим Колесников.

Одним из способов оформления региональных брендов является регистрация географических указаний (ГУ) и наименований мест происхождения товаров (НМПТ). На данный момент зарегистрировано 335 ГУ и НМПТ. Привязка брендов к географическим «координатам» не только открывает производителям дополнительные возможности для продвижения на международных рынках, но и повышает доверие потребителя к конкретному продукту.

«Государственная регистрация накладывает на производителя обязательства по производству товаров, отличающихся известным, зачастую знаменитым качеством, на конкретной территории с конкретными характеристиками и свойствами. Им заведомо доверяет потребитель», — подчеркнул Максим Колесников.

Другим подходом может быть регистрация товарного знака регионом или подведомственной региональным властям структурой. Права использования такого товарного знака предоставляются проверенным организациям из соответствующего субъекта РФ, обеспечивающим должный уровень качества.

Продвижению брендов содействует также и заключение трехсторонних соглашений между Минэкономразвития России, Роспатентом и регионами, в рамках которых проводятся мероприятия по обучению вопросам интеллектуальной собственности.

Высокое значение региональных брендов отметила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Региональный бренд – это уникальная идентичность региона, которая отличает его от других. Он может быть связан с географическими особенностями, историей, культурой, природными достопримечательностями, и он помогает создать уникальное восприятие и представление о регионе у потенциальных инвесторов и туристов», — рассказала сенатор.

Поддержка региональных брендов является залогом их развития и роста качества самих товаров, которые они представляют, считает руководитель Роспатента Юрий Зубов.

«Крайне важно, чтобы наши региональные бренды развивались опережающими темпами. Власти регионов должны помочь бизнесу выявить традиционную для региона продукцию, имеющую «географическую привязку», и зарегистрировать в Роспатенте. Мы со своей стороны позаботимся о надежной правовой охране таких региональных брендов и будем всячески содействовать в продвижении», — уточнил Юрий Зубов.

