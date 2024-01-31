Ледяной дождь и гололед: в Москве ожидается ухудшение погоды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ночь на 1 февраля в связи с прохождением теплого атмосферного фронта в Москве ожидается ухудшение погоды. В городе пройдет ледяной дождь, на дорогах возможна гололедица.

В условиях непогоды горожан просят быть предельно внимательными и осторожными. Жителям рекомендуют по возможности отложить поездки на автомобилях. Если сесть за руль все-таки придется, водителям следует помнить, что из-за плохой видимости и скользкой дороги необходимо избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим. В таких погодных условиях возможны затруднения движения и рост числа аварийных ситуаций на дорогах.

Пешеходам советуют надевать удобную нескользящую обувь на рифленой подошве. От каблуков стоит отказаться. При ходьбе лучше не спешить, а также не держать руки в карманах, чтобы в случае падения быть готовым к балансированию. Если все-таки не удалось удержать равновесие, следует сгруппироваться, напрячь мышцы и по возможности падать на бок.

В чрезвычайной ситуации нужно звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

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