За год количество пользователей платформы «Электронный дом» выросло вдвое

Более 1,5 миллиона горожан стали участниками платформы «Электронный дом». За прошедший год количество пользователей увеличилось в два раза по сравнению с 2022-м.

«Платформа “Электронный дом” стала для москвичей единым окном по решению множества вопросов, связанных с жизнью в многоквартирном доме. Пользователи общаются с соседями, решают вопросы через управляющую организацию, размещают объявления на электронной доске, узнают об интересных мероприятиях поблизости, передают показания счетчиков, оплачивают коммунальные услуги, оформляют заявки на вызов мастера. За время работы платформы провели более шести тысяч опросов, выполнили более 600 тысяч заявок на устранение неполадок, участники заработали свыше 108 миллионов баллов», — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие платформы «Электронный дом», Александр Пищелко.

Возможности «Электронного дома» для пользователей

Опросы помогают решать задачи, которые касаются жизни в многоквартирном доме. Например, определиться, как украсить подъезд к праздникам, поинтересоваться мнением соседей о том, нужно ли проводить косметический ремонт, устанавливать шлагбаум во дворе или умный домофон и прочее.

Узнать о том, кто из жильцов зарегистрирован на платформе, можно в разделе «Мои соседи». Общение с ними происходит в общедомовом или личных чатах. Преимущество общедомового чата в «Электронном доме» — гарантированное отсутствие посторонних. Здесь общаются конструктивно и только на актуальные темы, которые касаются дома.

На электронной доске объявлений жители могут оставлять объявления о купле-продаже личных вещей, предлагать услуги. Там же можно сообщить о найденном или сбежавшем питомце, попросить на время инструменты и прочее.

Чаты и доска объявлений: как можно общаться с соседями через платформу «Электронный дом» Платформа позволяет оставлять заявки о неполадках в квартире, доме или во дворе, а также связаться с управляющей организацией в чате. У пользователей есть возможность оплачивать счета за электроэнергию и единый платежный документ (ЕПД) прямо на платформе, получая пять процентов городскими баллами от его суммы. Там же можно передавать показания счетчиков воды и электроэнергии.

«Электронный дом» позволяет принять участие в общем собрании собственников в электронном виде. С помощью платформы провели уже свыше 10,5 тысяч собраний.

Через платформу москвичи подают заявку на подключение умного видеодомофона. Он позволяет принимать видеозвонки на смартфоне, удаленно открывать дверь через приложение и самостоятельно создавать коды для доступа в подъезд (если дом соответствует техническим требованиям).

Если мешает оставленная во дворе машина, связаться с ее владельцем можно через «Электронный дом» (при условии, что он зарегистрирован на платформе). Для этого в разделе «Мои соседи» через кнопку «Связаться с владельцем транспортного средства» нужно ввести номер машины, и автовладелец получит пуш-уведомление. При этом неважно, является ли он соседом: поиск автовладельца ведется по всем пользователям платформы.

Поощрение за активность

За активность на платформе пользователи получают городские баллы. Их начисляют за создание опроса, публикацию первого объявления, создание, администрирование и участие в общем собрании собственников в электронном виде, передачу показаний счетчиков воды и электроэнергии и другое. Кроме того, пользователям возвращают пять процентов от суммы квитанции ЕПД, если документ оплачен через платформу «Электронный дом». Эти баллы можно обменять на товары, услуги и промокоды в разные магазины столицы на сайте «Миллион призов».

Уровни доступа к функциям платформы «Электронный дом»

На платформе есть три типа жителей: собственники, зарегистрированные и просто проживающие по конкретному адресу. Пользователи имеют доступ к разным функциям, в зависимости от уровня учетной записи. Например, пользователи, зарегистрированные по адресу, помимо основного функционала, могут создавать опросы. Доступ ко всем функциям имеют только собственники помещений — у них есть право, помимо прочего, инициировать собрания и принимать в них участие.

Кроме того, собственники и зарегистрированные по адресу жители могут выдавать гостевой доступ тем, кто временно проживает в квартире. Он бывает трех типов: начальный, базовый и повышенный. Уровень влияет на количество доступных функций.

К платформе «Электронный дом» подключено 99 процентов многоквартирных домов столицы. Воспользоваться его сервисами можно в мобильном приложении или на сайте. Для регистрации достаточно иметь логин и пароль от учетной записи на портале mos.ru.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

