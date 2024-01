За год более 200 тепловых пунктов Москвы оборудовали смарт-технологией поиска утечек

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства в прошлом году оборудовали более 200 тепловых пунктов новой смарт-технологией поиска утечек. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время ведется работа по оборудованию тепловых пунктов смарт-технологией поиска утечек, которая позволяет выявлять возможные ненадежные участки и оперативно их ремонтировать, предотвращая нештатные ситуации на теплосетях и сетях горячего водоснабжения. В прошлом году ПАО “Московская объединенная энергетическая компания” оснастило новой системой более 200 тепловых пунктов, таким образом, на сегодняшний день смарт-технология есть на почти семи тысячах», — отметил Петр Бирюков.

Алгоритмы выявления признаков скрытых утечек на разводящих тепловых сетях на основе анализа данных автоматизированной системы «Диспетчеризация» были разработаны в 2020 году.

Заммэра добавил, что алгоритмы используют информацию около 10 различных датчиков с каждого теплового пункта. Программа в режиме реального времени анализирует незначительные изменения важнейших параметров за ночные часы работы оборудования, когда расход горячей воды минимальный. Благодаря этому можно максимально точно определить тепловые потери и обозначить потенциально ненадежный участок, на который сразу направляется ремонтная бригада.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что система позволяет обнаружить даже незначительные технологические нарушения, которые на начальном этапе могут не иметь внешних признаков. Это, например, вытекание теплоносителя или ухудшение параметров у потребителя. Только за прошлый год с помощью системы было обнаружено и предотвращено около одной тысячи потенциальных технологических нарушений.

