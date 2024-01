Досудебные расходы при рассмотрении споров в Роспатенте можно будет вернуть

Source: MIL-OSI Russian Language News

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности взыскания выигравшей стороной понесенных расходов по итогам рассмотрения в административном порядке споров Роспатентом или Минсельхозом России.

В соответствии с ГК РФ вопросы правовой охраны регистрируемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации первым рассматривает орган, который зарегистрировал объект интеллектуальной собственности и несет ответственность за это решение. Если у сторон остались претензии, они продолжают разбирательства в суде.

И если на судебном этапе выигравшая сторона традиционно может взыскать с проигравшей свои издержки – на адвокатов, экспертизы и т.д., то на этапе рассмотрения спора в Роспатенте до недавнего времени такие издержки не могли быть взысканы. На это указал Конституционный суд в своем решении.

Теперь расходы, понесенные стороной спора, рассмотренного в административном порядке, можно возместить. При этом, если иск будет удовлетворен частично, участники понесут расходы пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Принятый закон распространяется на случаи защиты прав, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением.

