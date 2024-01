Делегация СПбГАСУ посетила Национальный университет архитектуры и строительства Армении

Source: MIL-OSI Russian Language News

В январе делегация СПбГАСУ во главе с первым проректором Светланой Головиной посетила Национальный университет архитектуры и строительства Армении (НУАСА, Ереван). В состав делегации также вошли проректор по образовательной деятельности Сергей Михайлов, проректор по научной работе Евгений Королев и начальник службы цифровой трансформации образовательных программ Наталья Головина.

СПбГАСУ и НУАСА связаны давними отношениями дружбы и сотрудничества в области образовательной и научно-технической деятельности.

В ходе переговоров

Состоялись двусторонние переговоры, в которых со стороны университета-партнёра приняли участие ректор НУАСА Егиазар Варданян, проректоры, руководители структурных подразделений.

Определены перспективные направления сотрудничества на ближайшие годы, согласован проект «дорожной карты» по взаимодействию двух вузов.

Стороны обсудили возможности для реализации сетевых основных и дополнительных образовательных программ, проведение совместных летних школ, развитие академической мобильности студентов и преподавателей, направления взаимодействия в сфере научно-исследовательской работы и цифровой трансформации.

Участники встречи отметили большой потенциал двусторонних отношений и выразили уверенность в том, что развитие партнёрства будет способствовать обмену опытом между вузами и укреплению дружественных отношений между народами Армении и России.

