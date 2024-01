Город выставил на торги 14 машино-мест в многоуровневом паркинге в Студеном проезде

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На городские торги по продаже выставили парковочные места на северо-востоке столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов.

«Участие в торгах облегчает автовладельцам поиск постоянного парковочного места рядом с домом. Например, в настоящее время можно приобрести у города 14 машино-мест площадью 17–18 квадратных метров в одном из многоуровневых паркингов района Северное Медведково. Они будут реализованы 7 и 9 февраля посредством публичного предложения, что предполагает последовательное понижение начальной цены в ходе торгов», — рассказал Кирилл Пуртов.

Паркинг находится по адресу: Студеный проезд, дом 7б. Поблизости от него расположены многоэтажные жилые дома, а также выезды на МКАД и Осташковскую улицу. Рядом со стоянкой есть вся необходимая инфраструктура: пункты сервиса и шиномонтажа, автомойки, автозаправочные станции и магазины сопутствующих товаров.

Торги пройдут онлайн на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия понадобится регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

