«Газпромнефть-СМ» развивает систему стажировок для студентов ГУУ

«Газпромнефть – смазочные материалы» выступила организатором конференции по развитию системы практических стажировок для учащихся крупнейших высших учебных заведений России. Участниками встречи с экспертами и руководителями компании стали студенты Государственного университета управления, а также МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова и Сибирского федерального университета.

Будущие специалисты в сфере нефтепереработки, социологии, экономики и международных отношений познакомились с ключевыми бизнес-процессами и особенностями производства смазочных материалов. Эксперты компании рассказали о технологических компетенциях, которые будут востребованы в будущем, а также о возможностях профессиональной самореализации.

Сотрудничество с профильными учебными заведениями — часть образовательного проекта «Газпромнефть-СМ» по подготовке квалифицированных специалистов для отрасли и компании. На регулярной основе студенты различных специальностей проходят оплачиваемые стажировки на производственных площадках компании в Подмосковье или Омске. Сотрудники оказывают экспертную поддержку учащимся при проведении научно-исследовательских работ, проводят семинары и курсы на базе университетов.

Среди таких студентов оказалась и Камилла Тукумова с факультета управления персоналом ГУУ, она проходила стажировку по своему профилю – направлению «Управление персоналом». Камилла занималась организацией обучения новых сотрудников «Газпромнефть-СМ» на платформе виртуальной реальности. За время практики Камилла также посетила одну из самых современных площадок по производству смазочных материалов в Центральном регионе России – Московский завод смазочных материалов (МЗСМ). Вместе с другими студентами она осмотрела производство и познакомилась с деятельностью МЗСМ.

Дмитрий Брюханов, проректор Государственного университета управления:

«Мы уделяем большое внимание развитию профессиональных навыков наших студентов. «Газпромнефть-СМ» предоставляет уникальную возможность познакомиться с высокотехнологичным производством и получить экспертизу от сотрудников одной из крупнейших компаний отрасли. Благодаря этому будущие специалисты более глубоко погружаются в процессы и получают ценный опыт практической работы».

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Газпромнефть-СМ» активно сотрудничает с молодыми талантами и знакомит их с новейшими технологиями в области нефтепереработки. Развитие кадрового потенциала, поддержка рационализаторской и научной деятельности – постоянный фокус нашего внимания. У нас созданы все условия для профессионального роста начинающих специалистов».

Справка:

«Газпромнефть – смазочные материалы» – дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть – смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка.

