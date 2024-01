В прошлом году на портале поставщиков состоялось более 625 тысяч закупок

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За пять лет годовой объем закупок на портале поставщиков увеличился в два раза. В 2023 году сумма контрактов достигла 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Портал поставщиков популярен как среди госзаказчиков, так и среди представителей бизнес-сообщества. Первым он помогает закупать качественную продукцию по комфортным ценам, вторым — находить партнеров и расширять географию продаж. Востребованность платформы подтверждает статистика: за год на портале провели более 625 тысяч закупок на 100 миллиардов рублей. За последние пять лет их годовой объем вырос в два раза», — рассказал Владимир Ефимов.

На портале зарегистрировались 325 тысяч поставщиков, в том числе в 2023 году — более 30 тысяч. Это коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, самозанятые и физические лица без регистрации ИП и самозанятости. Сегодня платформа обеспечивает оперативные потребности более чем 56 тысяч государственных и муниципальных заказчиков из 40 регионов России.

«Объем закупок столичных заказчиков остается на стабильно высоком уровне: по итогам прошлого года они закупили на портале поставщиков товары, работы и услуги на 45 миллиардов рублей. Чаще всего Москва приобретала строительные, хозяйственные, информационно-технологические и медицинские товары, бытовую и оргтехнику, средства связи и электронику, программное обеспечение, а также образовательные услуги. Сумма контрактов по этим категориям превысила 14 миллиардов рублей», — рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Среди других регионов по объему закупок лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ и Пермский край: они заключили контракты на пять и 4,4 миллиарда рублей соответственно. Активно работают Новгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, сумма их контрактов в прошлом году составила по 1,7 миллиарда рублей.

Заказчики подписали с физлицами более тысячи контрактов на портале поставщиков

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, на ресурсе регулярно оптимизируются существующие сервисы и внедряются новые инструменты. Так, в 2023 году для удобства работы с каталогом была добавлена функция сравнения технически сложных товаров, с помощью которой пользователи могут на одной странице изучить все или различающиеся характеристики изделий. Сервис позволяет заказчикам выбрать из многообразия предложений наиболее подходящее, а поставщикам — не только изучать ассортимент платформы, но и более детально анализировать востребованную продукцию.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сейчас каталог предлагаемой продукции насчитывает 2,6 миллиона уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тысячи контрактов.

Для поддержки пользователей в субъектах Российской Федерации открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Кроме того, пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: +7 800 303-12-34 (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на портале поставщиков.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика».

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

