В Новосибирске проходит финал студенческого трека профиля «Геномное редактирование» Национальной технологической олимпиады

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Финал студенческого трека профиля «Геномное редактирование» НТО проходит 29 января — 4 февраля В Новосибирске, во время зимнего интенсива «Технохак-24» Передовой инженерной школы НГУ, который стартовал 29 января.



Кроме 15 финалистов НТО из девяти вузов, в рамках трека «Био» примут участие еще 30 студентов из 15 вузов. Участники пройдут акселерационный трек и познакомятся с тем, как внедрять результаты исследований, будут работать в лабораториях кафедры молекулярной биологии и биотехнологии Факультета естественных наук НГУ, решат конкретные кейсы с использованием инструментов биоинформатики, встретятся с представителями биотехнологических компаний, посетят музеи Академгородка и познакомятся с его историей.

Профиль «Геномное редактирование» Национальной технологической олимпиады был разработан сотрудниками НГУ и Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в 2018 году, с 2019–20 учебного года в профиле появился студенческий трек. В 2020 году Нобелевская премия по химии была присуждена за разработку технологии геномного редактирования.

В 2023–24 учебном году в отборочном этапе студенческого трека профиля «Геномное редактирование» приняли участие более 450 студентов вузов России.

Задачи отборочного этапа знакомят участников с технологиями управления свойствами биологических объектов, в том числе с практическим использованием инструментов геномного редактирования, а также с инструментами биоинформатического анализа. В этом году участники студенческого трека познакомятся с задачами, которые решают студенты магистерской программы «Передовые инженерные решения для биотехнологии и медицины» Передовой инженерной школы НГУ.

Организаторы и партнеры события — Новосибирский государственный университет, Передовая инженерная школа НГУ, Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Инфраструктурный центр «Хелснет» НТИ, Фонд «Поддержка проектов в области образования», разработчики свободного биоинформатического ПО «UGENE», а также биотехнологические компании: «Медико-биологический союз», «Вектор-Бест» и другие.

