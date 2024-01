В Москве усилили контроль безопасности на водоемах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В период оттепели столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Из-за резкого повышения температуры лед на водной акватории меняет структуру, потому выходить на него крайне опасно. Поэтому призываем москвичей быть аккуратнее, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды», — сказал Петр Бирюков.

Зимой специалисты регулярно замеряют толщину льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах. Они контролируют места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли, а также следят за катками на естественных водоемах.

Акватории круглосуточно патрулируют спасатели на судах на воздушной подушке. Всего в городе задействовано больше 20 единиц такой техники. «Этот транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час, он укомплектован всеми необходимыми средствами спасения», — добавил заммэра.

Безопасность на воде обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станции Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Там работают более 500 специалистов.

