Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 2015 года в рамках столичной программы капремонта жилого фонда привели в порядок 23 дома с мезонинами. Каждый из них — украшение района. Об особенностях ремонта таких зданий рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Столичная программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья в мире. В нее включено свыше 29 тысяч домов общей площадью более 290 миллионов квадратных метров. Среди них встречаются здания с оригинальными конструктивными элементами, например мезонинами. Это надстройки над средней частью домов, представляющие собой дополнительные жилые полуэтажи.

Мезонин возводился не только для увеличения площади, но и был одним из главных украшений строения. В моду он вошел после пожара 1812 года. Дома с мезонином можно было увидеть как в городских, так и в загородных усадьбах. Принадлежали они, как правило, помещикам или купцам, позже в них жили выдающиеся преподаватели, педагоги и другие представители советской интеллигенции. Яркими примерами таких столичных шедевров архитектуры являются дома, расположенные на Часовой, Мантулинской и Октябрьской улицах.

Дом на Часовой улице

В рамках программы капремонта обновили шестиэтажное жилое строение по адресу: Часовая улица, дом 17. Здесь восстановили кровлю, привели в порядок подъезды и заменили инженерные системы. Фасад для удобства жителей ремонтировали поэтапно. Сначала поверхности промыли и расчистили, заделали трещины. Места намокания обработали антисептическим составом. Далее привели в порядок штукатурный слой и восстановили архитектурные элементы. Фасад и декоративные элементы покрасили в светло-желтый цвет, как и было при строительстве. Сделав основное, мастера привели в порядок цоколь и откосы, входные группы, заменили отливы и трубы наружного водостока.

Дом построили в 1950 году по проекту архитектора Зиновия Розенфельда. С первого этажа до карниза высятся шесть эркеров. Боковые части крыши украшают люкарны, центральную секцию венчает мезонин. Долгие годы здесь жил советский историк-американист, доктор исторических наук, профессор Лев Зубок.

Дом на Мантулинской улице

Кроме того, мастера привели в порядок и многоквартирное пятиэтажное здание на Мантулинской улице (дом 12). Они отремонтировали фасад, крышу, подъезды, подвальные помещения, заменили инженерные сети.

Интерес представляли работы по восстановлению фасада первой половины XX века. Перед специалистами стояла задача: восстанавливая конструктив фасада, необходимо было кропотливо и бережно сохранить исторические черты здания.

Сначала мастера расчистили и промыли наружные стены, привели в порядок кирпичную кладку. После этого обработали места намокания антигрибковым составом и окрасили фасад. Затем отремонтировали архитектурные элементы. В завершение заменили водосточные трубы и обновили цоколь.

Дом был возведен в 1926 году и стал частью рабочего поселка Нижняя Пресня. Над проектами разных по архитектуре объектов, которые сформировали восемь жилых кварталов, работала группа молодых специалистов. Стиль пятиэтажного жилого дома на Мантулинской улице отсылает к рациональному конструктивизму — симметричные фасады вертикально выделены лопатками и горизонтально-межэтажными поясами в уровне четвертого и пятого этажей, по периметру здания расположен венчающий карниз. Каждую из пяти секций завершает мезонин.

Дом на Октябрьской улице

В 2024 году профильные специалисты комплекса городского хозяйства Москвы вернут первозданную красоту еще одному старому зданию, которое расположено по адресу: Октябрьская улица, дом 38, корпус 4. Здесь отремонтируют крышу, подвал, заменят внутренние коммуникации. Запланированы работы по расчистке, ремонту гладкого и штукатурного слоя фасада, заделке трещин, обработке стен антисептиком и покраске. Восстановят декоративные элементы: колонны, наличники, карнизы, пояса и порталы входных групп. По окончании основных работ специалисты заменят водосточные трубы, обновят цоколь, отремонтируют балконы.

Этот шестиэтажный жилой дом возведен в 1926 году по индивидуальному проекту с ярко выраженными чертами неоклассического стиля. Здание простой формы, первый этаж и углы дома рустованы, прямоугольные ризалиты с колоннами и эркеры по бокам создают вертикальные акценты на плоскости фасада. Между четвертым и пятым этажом выделяется многопрофильный карниз. Часть оконных проемов подчеркнута изящными наличниками, подоконниками и сандриками. Завершает здание карниз с дентикулами и пара мезонинов на крыше, которые украшены пилястрами с капителями.

Восстановление украшенных мезонинами домов в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда продолжается. Многие из подобных запоминающихся объектов ожидают обновления в ближайшее время.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI