В кампусе мирового уровня НГУ будет один из самых современных планетариев за Уралом

В кампусе мирового уровня НГУ, который строится в рамках национального проекта «Наука и университеты», завершили монтаж купола планетария. Планетарий располагается в здании досугового центра СУНЦ НГУ (Физматшколы), рассчитан на 35 посадочных мест. Это будет один из самых современных планетариев за Уралом, который смогут посещать школьники со всего региона.

Планетарий имеет железобетонный купол диаметром 9 метров, в него вкладывается купольный проекционный экран с системой восьмиканального видеосервера для воспроизведения полнокупольного зашифрованного контента, который обеспечивает проекцию 90х360 градусов для воспроизведения изображения Млечного Пути и других галактик. Наряду с оборудованием планетарий будет оснащен набором фильмов.

Как отметила заместитель Губернатора НСО Ирина Мануйлова, проект кампуса мирового уровня НГУ является частью федерального проекта «Создание сети современных кампусов», который реализуется в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Реализация проекта окажет положительное влияние на изменение качества жизни жителей Академгородка и региона в целом, в том числе за счёт открытия уникальных образовательных и инфраструктурных объектов на территории кампуса.

— Открытие в регионе еще одного крупного планетария как просветительского учреждения будет играть значительную роль в научно-образовательной деятельности Новосибирской области. Это открывает дополнительные образовательные и проектные возможности для учащихся всех возрастов. Здесь можно будет узнать о современном состоянии астрономии, увидеть космические объекты в режиме реального времени, получить доступ к программному обеспечению и оборудованию для исследований в области астрономии. Планетарий кампуса НГУ станет новым центром притяжения научной мысли, коллаборации между научными учреждениями и лабораториями Новосибирского научного центра. Этот проект будет способствовать развитию научного мышления и привлечению внимания и интереса к науке у школьников, студентов и общественности в целом, а также стимулировать развитие в регионе научно-технического потенциала в области космических исследований, — прокомментировала вице-губернатор.

Досуговый центр СУНЦ НГУ относится к объектам первой очереди строительства нового кампуса НГУ, наряду с учебным корпусом и комплексом из двух студенческих общежитий, стройготовность этих объектов составляет 70-75%. Помимо планетария, досуговый центр включает современный модульный актовый зал, библиотечный комплекс, спортивные залы, класс искусств и музей. Завершить строительство объектов первой очереди планируется летом 2024 года.

Также продолжаются работы на объектах строительства второй очереди, к которым относятся корпус поточных аудиторий, учебно-научный центр Института медицины и психологии и научно-исследовательский центр НГУ. Самый высокий уровень стройготовности у корпуса поточных аудиторий — 27,5%, у двух других объектов — 10 и 7,4% соответственно. Завершение строительства объектов первой очереди запланировано на третий квартал 2025 года.

