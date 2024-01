Волонтёрство через искусство. В Политехе прошёл благотворительный мастер-класс по живописи

Source: MIL-OSI Russian Language News

В День российского студенчества, в Добро.Центре «Гармония» СПбПУ прошёл мастер-класс по художественной живописи. Самые активные студенты-волонтёры под руководством политехника, члена Союза художников России, помощника ректора СПбПУ Александра Дудорова создавали картины с использованием акриловых красок. Чтобы каждая работа была неповторимой, участникам достаточно использовать свою фантазию, мастихин для крупных мазков и веерную кисть для создания деталей.

«Мне бы хотелось, чтобы мастерство, а живопись, несомненно, объединяет его и творчество, передавалось ребятам. Только проба сил позволяет расширить круг своих возможностей и, может быть, раскрыть таланты. Юность должна быть дерзновенна», – сказал Александр Дудоров.

Художник уже не в первый раз участвует в благотворительных акциях #ГармонияВПолитехе. Он открывает мир художественного мастерства детям из социальных учреждений города и активным добровольцам. Участники рисуют картины масляными или акриловыми красками по авторской технике мастера.

«Я учусь на втором курсе и одновременно являюсь волонтером в университете, мне нравится помогать людям. Очень приятно, что в Политехе проводится много мероприятий и для самих волонтеров, что о нас тоже заботятся. В первый раз я приняла участие в художественном мастер-классе, да еще у такого художника. Видела его картины в НИКе, но и подумать не могла, что сама буду причастна к созданию прекрасного вместе с ребятами-волонтерами Гармонии. Я получила массу удовольствия и новых знаний, а также создала потрясающую картину под руководством Александра Алфеевича. Большое спасибо организаторам и художнику за эмоции и возможности для студентов! Рекомендую всем, кто хочет раскрыть свои таланты, посетить подобные занятия, это действительно незабываемо!» – поделилась впечатлениями активистка Центра «Гармония» Анастасия Шурмелева.

Особенно ценно то, что такие мероприятия не только вдохновляют молодежь на созидание, прививают эстетику, помогают найти внутренние резервы, обрести гармонию, но и возможность дальше продолжить свой путь к добру. По желанию ребят их работы могут принимать участие в благотворительных выставках в военных госпиталях, даря положительные эмоции и заряжая энергией. Так студенты Центра «Гармония» СПбПУ с 2022 года выступают с творческими программами в военных госпиталях города для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию. А некоторые картины передаются в дар в социальные и лечебные учреждения Санкт-Петербурга в рамках Всероссийской акции #МыВместе. Участники и организаторы творческих мастер-классов очень надеются, что в скором времени они смогут организовать выставку или просто отправить таким же ребятам часть картин в социально-образовательные молодежные учреждения нашего города-побратима Мариуполя.

Александр Дудоров занимается не только культурно-творческим добровольчеством, но также является меценатом. Вырученные средства с продажи его картин на благотворительных выставках направляются на закупку гуманитарной помощи в рамках Всероссийской акции #МыВместе.

«Творчество вдохновляет и даёт крылья, позволяет мечтать и стремиться к лучшему. Оно помогает взглянуть на мир более широким взглядом, отвлечься от серого пейзажа за окном и насладиться яркими красками. Подарить частичку творчества и собственного счастья тем, кто в этом нуждается, выразить им свою заботу и поддержку – это меньшее, что мы можем сделать», – рассказала директор Добро.Центра «Гармония» Татьяна Нам.

