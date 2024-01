Более 6,2 миллиона обращений: как работала столичная система 112 в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Операторы столичной системы 112 приняли за 2023 год более 6,2 миллиона вызовов, что превышает предыдущий аналогичный показатель. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«На сегодняшний день система 112 является одной из ключевых городских служб, она востребована жителями, о чем свидетельствует высокое число обращений. Только за прошлый год на единый номер 112 поступило свыше 6,2 миллиона вызовов, из них примерно половина потребовала реагирования экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер», — рассказал заммэра.

Система 112 работает по принципу одного окна, к ней подключены все оперативные службы города: пожарно-спасательный гарнизон, полиция и скорая помощь.

«Если 10 лет назад каждый день на дежурство выходили 10–15 операторов, то сегодня в смене — 125 специалистов. Процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован. Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет, что случилось, уточняет детали и передает информацию в экстренные службы», — подчеркнул Петр Бирюков.

Обратиться за помощью можно, не только позвонив на номер 112, но и отправив на него СМС-сообщение. Это удобно для людей с нарушениями слуха и речи.

Сегодня столичная система 112 взаимодействует более чем с 230 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей. К ней подключены все операторы связи. Абоненты могут звонить на номер 112 с мобильных телефонов напрямую без прослушивания голосового автоответчика.

Кроме того, операторы обрабатывают сигналы от системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Оборудование позволяет им говорить с теми, кто находится в салоне автомобиля.

Более 230 служб по одному номеру: московской системе 112 исполнилось 11 лет

