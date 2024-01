Автогонщики Политеха начали год с побед

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Первый зимний месяц стал успешным для автолюбителей из Клуба спортивно-технического творчества «Экстрим» Политеха.

В первом этапе чемпионата и первенства Новгородской области на аэродроме Кречевицы ни один спортсмен, представлявший Политех, не уехал домой без наград. Александр Шуляев и Павел Алексеев забрали «золото» и «бронзу» в абсолютном зачёте, а Виктор Сорокин стал первым среди спортсменов моложе 18 лет. По итогам соревнований команда КСТТ «Экстрим» поднялась на высшую ступень пьедестала.

Благодаря слаженной работе экипажей Даниила Колпина и Андрея Коноваленко, Егора Седых и Марины Луценко, Ивана Святова и Кристины Вороновой, а также Валерия Смирнова и Егора Михайлова команда КСТТ «Экстрим» завоевала 1 командное место на II этапе Кубка Neo Oil по ралли-спринт в Парголово. Выпускники Политеха Данил Колпин и Андрей Коноваленко заняли на ВАЗ-2108 третье место в зачёте «Спорт-1600». Ещё одну победу принесли нашей команде Егор Седых и Марина Луценко на ВАЗ-2107 в зачёте «Стандарт-задний привод».

А в это время студента Института среднего профессионального образования СПбПУ Илью Шитика чествовали в Московской области на церемонии награждения РАФ-сезона 2023, ведь он стал победителем первенства России по автомногоборью!

И достойное завершение января – второе командное место на ралли «Карелия».

Александр Соловьёв стартовал в главном раллийном первенстве страны вместе с Андреем Стрижичем на ВАЗ-2108 в классе R2. Несмотря на некоторые проблемы, возникшие во время гонки, экипаж дошёл до финиша и занял пятое место в классе 2000Н.

Также за нашу команду выступали Андрей Жуковский и Илья Горбачёв, которые вывели на старт Ford Fiesta класса R3 и заняли четвёртую строчку зачёта 2000Н.

А экипаж Михаила Корягова и Валерия Смирнова на синей «девятке» принёс команде победу в зачёте «Стандарт».

