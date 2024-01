QIWI уходит в Гонконг – компания продает российские активы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Почему QIWI разделяет бизнес на российский и международный?

Разделение бизнеса на два обособленных направления руководство QIWI называет необходимым шагом, на который компании пришлось пойти, исходя из экономических и геополитических факторов. В числе причин реструктуризации:

в отношении российских финансовых институтов были введены западные санкции, что осложнило ведение деятельности;

компания сможет работать в РФ, не завися от требований зарубежных юрисдикций;

на биржах NASDAQ и MOEX сохранится текущий листинг – будут учтены интересы акционеров;

бизнес на международной арене будет динамично развиваться – QIWI откроются новые возможности для роста.

Кроме того, работа компании в РФ и за рубежом требует принципиально разного подхода и концепции, поэтому и было принято решение о разделении активов.

Что известно о сделке по продаже «КИВИ»?

АО «КИВИ» включает обширный перечень сервисов, в т.ч. КИВИ Банк, QIWI Кошелек, систему безналичных переводов Contact. Об уходе компании в Гонконг с перераспределением активов известно несколько фактов:

стоимость продажи составляет 23,7 млрд. руб., которые будут уплачены в рассрочку на протяжении 4 лет;

руководить российским сегментом по-прежнему будет Андрей Протопопов, в международном секторе компанию возглавит действующий финансовый директор;

формат сделки уже согласован Советом директоров;

покупателем является гонконгская фирма, принадлежащая Андрею Протопопову;

после реализации соглашения будет проведен выкуп 10% выпущенных акций.

«Цена сделки обусловлена скидкой за иностранное участие и высокий уровень неопределенности из-за ограничений, ранее введенных в отношении компании Центробанком», – заявили представители QIWI.

Фактически проведение продажи в рамках реструктуризации – мера, которая позволит компании без опасений работать сразу на двух рынках. Впрочем, эффективная деятельность QIWI в России по-прежнему остается под вопросом из-за решения регулятора, принятого в отношении корпорации в 2023 году.

15:00 30.01.2024

