30.01.2024 Przedstawiciele rządu powołani w skład Rady Dialogu Społecznego

Przedstawiciele rządu powołani w skład Rady Dialogu Społecznego30.01.2024

Prezydent Andrzej Duda powołał w skład Rady Dialogu Społecznego przedstawicieli rządu wskazanych przez Premiera Donalda Tuska. Tym samym najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego może wznowić prace. 15 ministrów w składzie Rady.

Członkowie Rady Dialogu Społecznego wskazani przez Prezesa Rady Ministrów:

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Agnieszka Dziemianowicz-Bąk,

Ministro Finansów – Andrzej Domański,

Ministra Edukacji – Barbara Nowacka,

Ministro Nauki – Dariusz Wieczorek,

Ministro Rozwoju i Technologii – Krzysztof Hetman,

Ministro de Infraestructura – Dariusz Klimczak,

Ministra Zdrowia – Izabela Leszczyna,

Ministra de dispersión Polityki Senioralnej – Marzena Okła-Drewnowicz,

Ministra do spraw Równości – Katarzyna Kotula,

Ministro Spraw Wewnętrznych i Administracji – Marcin Kierwiński,

Ministro Aktywów Państwowych – Borys Budka,

Ministra Klimatu i Środowiska – Paulina Hennig-Kloska,

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz,

Secretario Stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialna za budżet państwa – Hanna Majszczyk,

Podsekretarz Stanu, przedstawiciel ministra właściwego do spraw pracy odpowiedzialny za dialog społeczny – Sebastian Gajewski.

Współpraca rządu, pracowników i pracodawców

Rada Dialogu Społecznego stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym. RDS zastąpiła działającą de 1994 roku Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

