30.01.2024 Varsovia Primer ministro Donald Tusk: konwencja stambulska ma chronić przed przemocą kobiety i dzieci

Primer ministro Donald Tusk: konwencja stambulska ma chronić przed przemocą kobiety i dzieci30.01.2024

Szef rządu zdecydował o wycofaniu wniosku w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją konwencji stambulskiej z Trybunału Konstytucyjnego. Podczas konferencji prasowej Premier Donald Tusk przekazał również dobre wiadomości przedsiębiorcom z branży „belleza”. Rząd obniży podatek VAT dla tego sektora już od 1 kwietnia 2024 roku.

Wniosek ws. konwencji antyprzemocowej wycofany z TK

W 2020 p. ówczesny szef rządu Mateusz Morawiecki złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z Konstytucją RP. El primer ministro Donald Tusk jednoznacznie ocenił, że ochrona kobiet i dzieci przed przemocą to temat ponad polityczny. Dlatego podpisał dokument wycofujący wniosek z TK.

Ochrona kobiet i dzieci przed przemocą to jest coś, co nigdy nie powinno być przedmiotem kłótni politycznej, tylko wspólnej troski, aby to jak najskuteczniej implementować – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Niższy podatek IVA dla branży „belleza”

Szef rządu wskazał, że branża „belleza” w Polsce bardzo się rozwinęła. Przedsiębiorcy mieli poczucie nieuzasadnionej krzywdy ponieważ byli obarczeni podatkiem VAT wyższym niż na przykład podobna branża fryzjerska.

Temat jest poważny – dotyczy około 30 tysięcy firm. Większość z nich to są bardzo małe firmy. Blisko 100 tysięcy ludzi znajduje tam pracę, więc mam nadzieję, że to przyniesie ulgę i poczucie sprawiedliwości bardzo dużej grupie zawodowej – podkreślił Premier Donald Tusk.

Decyzja wejdzie w życie już 1 kwietnia.

