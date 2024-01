Южную часть акватории Москвы-реки очистили от брошенных судов и плавучих объектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В 2023 году городские службы провели большую работу по приведению акватории Москвы-реки в порядок. Специалисты убрали 10 плавучих объектов и восемь судов, которые находились там незаконно. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Реку активно очищают от затонувших и брошенных владельцами судов, а также от нелегально установленных понтонов. После компенсации затрат городского бюджета на проведение работ объекты возвращают владельцам. Хозяевам, бросившим суда и прочие объекты, выписывают штрафы.

«Затонувшие суда, незаконные дебаркадеры и понтоны загромождают русло реки и мешают судоходству. В 2023 году мы завершили работы по очистке водоемов в южной части города. Мы делаем речные поездки безопасными и комфортными по поручению Сергея Собянина», — сообщил Максим Ликсутов.

Судно считают брошенным, когда оно долгое время находится в месте, не предназначенном для стоянки и отстоя, если оно не имеет собственника или тот от него отказался, а также если оно затонуло и владелец не собирается его поднимать.

