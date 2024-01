ФКН ВШЭ и «Яндекс» обсудили сотрудничество с китайским университетом

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Пекине (КНР) декан факультета компьютерных наук ВШЭ Иван Аржанцев, руководитель департамента больших данных и информационного поиска ФКН Евгений Соколов и младший научный сотрудник ФКН Глеб Баженов приняли участие в семинаре “China — Russia Seminar on AI Talent Education and Technology Development”. Организованная «Яндексом» встреча была направлена на обсуждение сотрудничества между ведущими российскими вузами и китайским Университетом Цинхуа. Этот вуз входит в число лучших мировых университетов, занимая в международном рейтинге Times Higher Education 1-е место в Азии и 12-е в мире. На семинаре присутствовали вице-президент Университета Цинхуа, академик Китайской академии наук Цзян Пейсюэ и директор по образованию «Яндекса» Дарья Козлова. С докладами выступили представители Высшей школы экономики, ИТМО, «Сколтеха». В семинаре также приняли участие сотрудники «Яндекса», Сбера и «Газпромнефти».

Дарья Козлова в своем выступлении рассказала о необходимости активного взаимодействия в области информационной безопасности, робототехники и искусственного интеллекта. Поскольку машинное обучение, генеративный ИИ, нейронные сети и большие языковые модели быстро развиваются, диалог с зарубежными партнерами и совместная оценка применения этих технологий имеют решающее значение. Ни один университет в мире не может самостоятельно решить проблему подготовки талантов в области ИИ. Для этого нужно сотрудничество индустрии, университетов и международного научного сообщества. Представители Вышки рассказали о программах бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и дополнительного профессионального образования, связанных с ИИ, а также о направлениях исследований в области ИИ. К примеру, были представлены исследования, которые проводятся ФКН и «Яндексом» в рамках совместной научно-учебной лаборатории.

«Мы были тронуты радушным приемом и качественной организацией семинара, а также профессионализмом докладчиков с обеих сторон. Особенно хотелось бы отметить высокий уровень развития инженерной компоненты, в частности таких направлений, как робототехника и интернет вещей, у наших китайских коллег. Здесь активно развивается онлайн-образование, а также методы тестирования обучающихся с применением технологий искусственного интеллекта, об этом также много говорили на семинаре. Встреча с руководителями известной онлайн-платформы XuetangX, созданной в Университете Цинхуа в 2013 году и насчитывающей в настоящее время 128 млн пользователей, была очень полезной и информативной», — заявил Иван Аржанцев.

Представители университетов и индустрии обсудили проблемы и возможности в сфере образования, которые открывает развитие технологий искусственного интеллекта, и сотрудничество между университетами и предприятиями. На семинаре отметили необходимость проводить углубленные обмены и дискуссии о влиянии генеративных технологий ИИ на образование. Участники согласились, что семинар улучшит взаимопонимание между Китаем и Россией в области искусственного интеллекта, будет способствовать интеграции соответствующих образовательных и научно-исследовательских ресурсов, а также ориентированному на будущее прагматическому сотрудничеству. В завершение своей поездки российская делегация посетила Национальный инженерный исследовательский центр программного обеспечения систем больших данных, XuetangX Online и другие подразделения Университета Цинхуа.

