Финансовые новости: 30.01.2024, 12-47 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JRJL7 (ЗСД 02).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

30.01.2024

12:47

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 30.01.2024, 12-47 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 155.12) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1733.71 руб., эквивалентно ставке 30.0 %) ценной бумаги RU000A0JRJL7 (ЗСД 02).

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