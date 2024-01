Финансовые новости: Разъяснения: Форма 0420459 «Реестр ценных бумаг»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia

В соответствии с пунктом 2 Порядка составления отчетности по форме 0420412, установленного в приложении 1 к Указанию № 5709-У (далее — Порядок по форме 0420412), по показателям раздела 1 «Информация о требованиях к дебиторам» (далее — раздел 1) отчетности по форме 0420412 указываются сведения о требованиях отчитывающейся организации к дебиторам. Информация в отношении требований к дебиторам отражается по следующим видам активов:

требования по сделкам репо;

выданные маржинальные займы;

дебиторская задолженность.

Согласно пункту 2 Порядка по форме 0420412 по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420412 раскрывается информация в отношении дебиторов, совокупный объем требований отчитывающейся организации к которым по указанным в пункте 2 Порядка по форме 0420412 видам активов превышает один процент от всех соответствующих активов отчитывающейся организации.

Таким образом, в разделе 1 отчетности по форме 0420412 в составе требований к дебиторам раскрывается информация в отношении каждого типа требования к дебитору по виду активов, указанному в пункте 2 Порядка по форме 0420412. При этом совокупный объем требований отчитывающейся организации к дебитору по видам активов, указанных в пункте 2 Порядка по форме 0420412, должен превышать один процент от всех активов отчитывающейся организации, указанных в пункте 2 Порядка по форме 0420412, то есть от суммарного объема активов, отраженного в составе следующих строк бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации (приложение 1.1 Положения Банка России от 03.02.2016 № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» (далее — Положение № 532-П):

по строке 3 «финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» в части маржинальных займов, предоставленных физическим лицам, маржинальных займов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;

по строке 4 «финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации» в части маржинальных займов, предоставленных физическим лицам, маржинальных займов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;

по строке 6 «долговые инструменты» в части маржинальных займов, предоставленных физическим лицам, маржинальных займов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;

по строке 9 «средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах» в части сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами;

по строке 10 «займы выданные и прочие размещенные средства» в части сделок обратного репо с некредитными организациями, маржинальных займов, предоставленных физическим лицам, оцениваемых по амортизированной стоимости, маржинальных займов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемых по амортизированной стоимости;

по строке 11 «дебиторская задолженность» учитывается в полном объеме.

Отмечаем, что в разделе 1 отчетности по форме 0420412 информация об объеме требований к дебиторам по видам требований, указанным в пункте 1 Порядка по форме 0420412 отражается в разрезе группы аналитических признаков «Балансовая стоимость» (полная балансовая стоимость/балансовая стоимость).

Принимая во внимание вышеизложенное отмечаем, что расчет доли требований к дебитору от всех соответствующих активов отчитывающейся организации осуществляется исходя из полной балансовой стоимости (без вычета резерва под обесценение) активов, указанных в пункте 2 Порядка по форме 0420412.

В соответствии с пунктом 3 Порядка по форме 0420412 по показателям раздела 2 «Информация об обязательствах перед кредиторами» (далее — раздел 2) отчетности по форме 0420412 указываются сведения об обязательствах отчитывающейся организации перед кредиторами.

Информация в отношении обязательств перед кредиторами отражается по следующим видам обязательств:

обязательства по сделкам репо;

обязательства перед клиентами отчитывающейся организации;

кредиторская задолженность.

Согласно пункту 3 Порядка по форме 0420412 по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420412 раскрывается информация в отношении кредиторов, совокупный объем обязательств отчитывающейся организации перед которыми превышает один процент всех соответствующих обязательств кредиторов. Информация раскрывается обо всех обязательствах отчитывающейся организации перед указанными кредиторами.

Таким образом, в разделе 2 отчетности по форме 0420412 в составе обязательств перед кредиторами следует указывать информацию в отношении каждого типа обязательства перед кредиторами по виду обязательства, указанному в пункте 3 Порядка по форме 0420412. При этом совокупный объем обязательств отчитывающейся организации перед кредиторами по видам обязательств, указанных в пункте 3 Порядка по форме 0420412, должен превышать один процент от всех обязательств кредиторов, указанных в пункте 3 Порядка по форме 0420412, то есть от суммарного объема обязательств, отраженных в составе следующих строк бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации (приложение 1.1 Положения № 532-П):

по строке 24 «финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» в части обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо;

по строке 27 «средства клиентов» учитываются в полном объеме;

по строке 28 «Кредиты, займы и прочие привлеченные средства» в части сделок репо и денежных средств клиентов, используемых брокером в своих интересах за вознаграждение;

по строке 30 «кредиторская задолженность» учитывается в полном объеме.

