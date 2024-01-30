Финансовые новости: Открытая позиция по сделкам репо с ЦК с плавающей ставкой на Московской бирже по итогам первого года превысила 800 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Объем открытой позиции по сделкам репо с центральным контрагентом (ЦК) с плавающей ставкой на денежном рынке Московской биржи преодолел планку в 800 млрд рублей. Такой результат был достигнут за период с 30 января 2023 года, когда участники торгов получили возможность использовать плавающую ставку в сделках репо, а также в депозитах с ЦК и кредитах. Средний срок сделок репо с плавающими ставками, заключенных участниками с даты запуска нового сервиса, составил 115 дней.

Плавающая ставка по сделкам складывается из индикатора и спреда, размер которого устанавливается сторонами сделки. В качестве индикаторов участники могут выбирать индексы семейства RUSFAR (RUSFARCNY), ключевую ставку Банка России и RUONIA. Торговая система ежедневно пересчитывает проценты по сделкам с плавающей ставкой в соответствии со значением выбранного индикатора, что дает возможность сторонам эффективнее управлять процентным доходом и рисками на длинных сроках.

Сделки с плавающей ставкой заключаются в режимах репо с ЦК, репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ), междилерского репо, депозитов с ЦК и кредитах. Торги и расчеты проводятся в российских рублях и китайских юанях.

Сергей Титов, управляющий директор департамента валютно-денежного рынка Московской биржи:

“Созданные год назад инструменты денежного рынка демонстрируют высокий спрос у участников, которые активно используют сделки репо с плавающей ставкой, в том числе в депозитах с ЦК, чтобы повысить эффективность финансового планирования и более гибко управлять ликвидностью и процентным риском. В августе мы расширили функционал этого инструмента, предоставив доступ к сделкам репо с открытой датой, что позволило профучастникам оперативнее реагировать на меняющиеся рыночные условия”.

Более подробная информация об особенностях сделок с плавающей ставкой размещена на сайте Московской биржи.

Денежный рынок Московской биржи – один из важнейших сегментов российского финансового рынка, с помощью которого участники рынка управляют денежной ликвидностью. Организатором торгов выступает Московская биржа, клиринг и расчеты осуществляет Национальный Клиринговый Центр (НКЦ, входит в Группу “Московская Биржа”). Среднедневной совокупный объем операций на денежном рынке Московской биржи в 2023 году составил 3,3 трлн рублей.



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