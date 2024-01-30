Финансовые новости: В 2023 году экспорт товаров снизился, импорт восстановился

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Экспорт товаров в 2023 году сократился по сравнению с 2022 годом в большей степени из-за снижения мировых цен на сырьевые товары. Его стоимостный объем сложился около уровня 2019 года. Физические объемы экспорта в 2023 году были меньше, чем в 2021 году, из-за внешнеторговых ограничений.
Стоимостный объем импорта товаров увеличился по сравнению с 2022 годом. По предварительной оценке, он достиг уровня 2021 года благодаря переориентации на поставщиков из альтернативных регионов и механизму параллельного импорта.
В результате сокращения экспорта и восстановления импорта профицит счета текущих операций в 2023 году уменьшился по отношению к
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Фото на превью: Weerasak Saeku / Shutterstock / Fotodom
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