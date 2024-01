Финансовые новости: В декабре корпоративное и ипотечное кредитование росло высокими темпами, а потребительское затормозило

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Корпоративный портфель в декабре увеличился на 1,8%, а в целом за 2023 год рост составил рекордные 20,1%. Были профинансированы крупные сделки по покупке бизнеса, росло финансирование строительства жилья. Кроме того, продолжалось замещение внешнего долга, также у компаний сохранялась высокая потребность в заемных средствах для финансирования текущей деятельности.

В декабре сохранялся высокий темп роста ипотеки (+2,9%, с учетом секьюритизации). Годовой прирост достиг почти 35% — это в 1,7 раза выше результата 2022 года (20,4%). Рост ипотеки стимулировали доступные субсидируемые программы при увеличившемся спросе ввиду повышенных инфляционных ожиданий. Действие макропруденциальных ограничений и повышение ставок привели к сокращению потребительского кредитования в декабре на 0,1%. Однако за год прирост составил относительно высокие 15,7% после низких результатов кризисного 2022 года (+2,7%). Средства населения в банках выросли на 6,9%, что вызвано традиционным авансированием январских пенсий и выплатой годовых бонусов. По итогам года прирост составил 19,7% благодаря значительным социальным и бюджетным выплатам, повышению зарплат и высоким ставкам по вкладам после повышения ключевой ставки Банка России. В декабре чистая прибыль банков резко снизилась (до 64 млрд рублей без учета дивидендов, выплаченных внутри банковской группы), что связано с ростом расходов на резервы и операционных расходов. Однако с учетом существенной прибыли за предыдущие месяцы банковский сектор заработал за год 3,3 трлн рублей. Но этот результат нужно оценивать в контексте скромной прибыли 2022 года (около 0,2 трлн рублей). Более подробно читайте в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2023 года». Фото на превью: Bell nipon / Shutterstock / Fotodom

