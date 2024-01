Финансовые новости: Банк России будет раскрывать больше деталей обсуждения решений по ключевой ставке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России обновит набор материалов, которые выходят после заседаний Совета директоров по ключевой ставке, и начнет публиковать Резюме обсуждения ключевой ставки (Резюме). Это решение принято с учетом результатов исследований и общественных консультаций по Обзору денежно-кредитной политики Банка России. Его цель — детальнее раскрывать логику принятия решений по ключевой ставке и повысить прозрачность денежно-кредитной политики Банка России.

Начиная с февраля 2024 года: на шестой рабочий день после каждого решения по ключевой ставке Банк России будет публиковать Резюме. Оно будет отражать обсуждение решения по ключевой ставке в период «недели тишины» и на заседании Совета директоров Банка России. Резюме будет содержать позиции участников обсуждения по ситуации в экономике и перспективам ее развития, альтернативные варианты решений с аргументами за и против, обоснование принятого решения. Позиции будут представлены без выделения мнений отдельных участников обсуждения;

Банк России изменит формат пресс-релиза по ключевой ставке. Он станет более кратким, поскольку подробная информация об основных факторах, повлиявших на решение по ключевой ставке, будет раскрываться в Резюме. Пресс-релиз по-прежнему будет публиковаться в 13:30 по московскому времени в день принятия решения по ключевой ставке. В опорные раунды одновременно с пресс-релизом Банк России будет публиковать среднесрочный макроэкономический прогноз. Формат и время пресс-конференции Председателя Банка России не изменятся: она будет проводиться в 15:00 по московскому времени в день принятия решения по ключевой ставке;

в опорные раунды одновременно с Резюме Банк России будет публиковать Комментарий к среднесрочному макроэкономическому прогнозу;

обновленный набор материалов будет охватывать всю существенную информацию, которая ранее содержалась в Докладе о денежно-кредитной политике, поэтому его публикация будет прекращена. Данные изменения отражены в Календаре решений по ключевой ставке. Фото на превью: Belish / Shutterstock / Fotodom

