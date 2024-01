Три участка на северо-западе столицы выставят на торги по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Инвесторы смогут принять участие в торгах на право редевелопмента трех участков общей площадью 2,9 гектара в районах Куркино и Северное Тушино. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первом квартале этого года город выставит на торги единым лотом право на реорганизацию трех неэффективно используемых участков по программе комплексного развития территорий (КРТ). Победитель аукциона сможет в течение пяти лет возвести около 40 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в реализацию проекта составят около восьми миллиардов рублей, а бюджетный эффект оценивается в 215 миллионов рублей в год. По итогам редевелопмента участков будет создано около 570 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Два участка расположены за пределами МКАД по адресу: Куркинское шоссе, владения 27–39 и владение 21, еще один — внутри МКАД (улица Героев-Панфиловцев, владение 20, корпус 1). Сейчас там находятся устаревшие объекты. Ранее о комплексном развитии этих площадок сообщил Сергей Собянин.

«Проектом комплексного развития территорий предусмотрено создание новой жилой, общественно-деловой и коммунальной застройки. Всего инвестор сможет возвести свыше 21 тысячи квадратных метров жилья и 18 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, включая магазины, кафе, помещения для занятия спортом, а также объектов коммунального обслуживания», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

В аукционе по программе КРТ смогут принять участие любые заинтересованные лица, соответствующие требованиям, в том числе собственники имущества, расположенного на этой территории.

В рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков появляется комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

