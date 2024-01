С пользой для себя и города: пункты приема новогодних деревьев продолжат работать до 25 февраля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В этом сезоне акции «Елочный круговорот» участники проекта «Город заданий» передали на утилизацию и переработку более 2,5 тысячи деревьев. В результате получилось около 40 кубических метров щепы, которую используют для животных в вольерах или для подсыпки экотроп на природных территориях.

«В этом сезоне установлено 600 специальных пунктов для сбора новогодних деревьев во всех районах Москвы. Места для многих из них выбрали сами жители. Для удобства мы создали интерактивную карту — она размещена на сайте акции. Традиционно пункты будут работать до конца февраля, отнести ель можно в любое время суток. Очень важно правильно подготовить дерево к сдаче: обязательно надо снять все украшения, потому что дальше ель идет на переработку» — рассказал Дмитрий Кузнецов, начальник отдела инновационного развития и технологических решений Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Задание по сдаче елок будет доступно до 25 февраля. Выполнить его можно несколько раз и принести в пункт приема не одно дерево. Например, сдать найденные елки, которые горожане утилизировали не по правилам: оставили в подъезде, во дворе или около мусорной площадки. За каждое выполнение начислят 790 баллов. В этом году участники получили уже более двух миллионов баллов за сдачу новогодних деревьев. Прошлой зимой за такой же период акции жители Москвы сдали 1,1 тысячи деревьев.

Проект «Город заданий» работает с января 2022 года. С его помощью москвичи помогают контролировать работу городских служб, участвуют в экологических, спортивных и других акциях. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

«Елочный круговорот»: куда сдать новогодние деревья после праздников

