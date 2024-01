Студентка Вышки сняла клип для группы «Пикник»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет "Высшая школа экономики"

Героями сказки Ольги Гальченко стали Шарманщик и девушка. Шарманщик загадочен, холоден, немного насмешлив и самую малость жесток. Он путешествует по свету с шарманкой и голубыми мышами, морочит людям голову музыкой, фокусами и предсказаниями, прекрасно владеет картонным мечом и молчит на восьми языках.

Девушка многолика — то девушка, а то птица или собака, или же вовсе — пожар в горах. Она горит, не сгорая, любит летать и иногда танцует на проводах. Её влюблённость немного печальна и слегка безнадёжна.

Эти две души встретились, но не смогли остаться вместе. У каждого из героев теперь свой путь, но воспоминания остаются с ними.

Ольга Гальченко: «Когда в рамках учебного задания надо было выбрать песню для будущего клипа, я послушала исполнителей, отозвавшихся на опен-колл, но меня ничего не зацепило. Я решила взять что-то, что я люблю, и что смогу слушать полгода нонстопом — и выбрала песню „Шарманка“ группы Пикник. Меня не остановило, что группа очень известная и может не отозваться на моё предложение посотрудничать, потому что кайф от процесса для меня важнее перспектив. Но всё-таки мне хотелось, чтобы моя работа была замечена, и через несколько рукопожатий в анимационном сообществе нам удалось связаться, хоть и не сразу.

„Шарманку“ я люблю лет с 13ти, она всегда меня захватывала. Я искала разные волнующие образы, которые могли бы передать мои ощущения. В этом мне помогли другие песни Пикника, потому что они часто дополняют друг друга и из них вырастает общий мир, где из песни в песню кочует таинственный господин, он же странник и чужестранец, загадочная женщина, умеющая делать непостижимые вещи и другие персонажи. Также вдохновением стали мотивы из мировой культуры — карнавал и театр, предсказания карт Таро, видения и миражи, тема двойников. Порой я разглядывала картины Рериха или Джорджо де Кирико, чтобы лучше представить места, в которых могло бы происходить действие клипа.

В итоге этот клип стал моим первым настоящим мультфильмом, и я очень рада, что довела его до конца. Школе дизайна я могу сказать спасибо за то, что мне не дали забросить дело на полпути. В итоге группа Пикник заказала у меня ещё одну анимацию — концертный видеоряд для песни „Из мышеловки“, который можно увидеть в их туре „Будущее ждёт нас“».

