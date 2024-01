«Сторителлинг» в библиотеке № 99

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В библиотеке № 99 пройдет серия мастер-классов для юных писателей, которые создадут и напечатают сборник историй. Участники встреч будут изучать различные приемы и законы сторителлинга, а также устоявшиеся сюжетные композиции.

Во время мастер-классов можно будет написать свою историю или поработать в команде. Сборник напечатают и разместят в библиотеке. Каждый автор получит экземпляр книги в подарок.

