Скетч-иллюстрация в библиотеке № 99

В библиотеке № 99 пройдет мастер-класс по рисованию скетч-иллюстрации в стиле экспрессионизма. Участники смогут создать работу по мотивам известного литературного произведения. Все иллюстрации будут напечатаны вместе с произведениями, а затем изданы в виде книги.

Мастер-класс станет одним из серии, посвященной истории развития современного изобразительного искусства.

