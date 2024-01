«Сказочный павлин» в центре творчества «На Нагорной»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Центр творчества «На Нагорной» приглашает детей на мастер-класс «Сказочный павлин». Участники смогут создать свою поделку в технике аппликации из подручных средств.

В пространстве центра работают студии эстрадного вокала, хореографии, изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, театра, йоги, боевого искусства, раннего развития, детской анимации, шахмат, изучения иностранных языков. Здесь проходят творческие мастер-классы, конкурсы, лекции, мероприятия и благотворительные акции.

