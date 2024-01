Сергей Собянин: 24,5 миллиона гостей посетили Москву в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Туристическая отрасль столицы в 2023 году вновь побила рекорды, несмотря на санкции. Москву посетили 24,5 миллиона гостей. Объемы турпотребления достигли 1,3 триллиона рублей, превысив показатели 2019-го. Об этом рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

По его словам, благодаря работе индустрии в бюджет города поступит 178 миллиардов рублей. На эти средства можно построить около 70 школ или 16 километров новых линий метро.

«Общий для страны тренд на развитие внутреннего туризма мы наблюдаем и в Москве: основная часть гостей — а это больше 22 миллионов человек — приехала к нам из российских регионов. Столица приняла 2,3 миллиона туристов из других стран. Безусловным лидером среди стран дальнего зарубежья является Китай, причем наряду с организованными группами туристы чаще стали приезжать индивидуально и с деловыми целями. Также в топ вошли Турция, Индия, Иран. Международный туризм развивается, количество туристов, приехавших из некоторых государств, превышает даже допандемийные значения. В частности, рекорд побили ОАЭ, Кувейт и Катар», — отметил Сергей Собянин.

Столица предлагает гостям многовековую историю, богатые музейные собрания, разнообразную кухню, насыщенную фестивальную программу и, что особенно важно для путешественников, развитую транспортную инфраструктуру.

«Действуя в соответствии с нацпроектом “Туризм и индустрия гостеприимства”, мы вывели туристическую индустрию на новый качественный уровень. Наши гости смогут найти развлечения на любой возраст и вкус», — подчеркнул Мэр Москвы.

Особенно много гостей столица принимает в период фестивалей. В эти зимние праздники столицу посетили 4,3 миллиона гостей — почти вдвое больше, чем в прошлом году. В большинстве гостиниц не оставалось свободных номеров — 3, 4 и 5 января их загрузка в центре города составляла 90–100 процентов.

Вместе с москвичами туристы посещали площадки фестивалей «Путешествие в Рождество» и «Усадьбы Москвы. Зима». Свыше 337 тысяч человек приняли участие в праздничных программах в усадьбах. В частности, для них устраивали музыкальные медиаэксперименты, объединившие традиции дворянских балов с современной электронной музыкой и лазерными шоу.

Многим пришлось по вкусу «Московское чаепитие»: фестиваль посетили около 215 тысяч человек. Они выпили 36 тысяч литров чая и побывали на 400 мероприятиях — от мастер-классов до концертов и спектаклей. Проект продолжается в отелях и ресторанах столицы. Ежедневно с 16:00 до 19:00 их посетители могут попробовать сеты из варенья, традиционной выпечки и чая. Участвующие в проекте рестораны и отели могут включить в сеты как варенье из черники, малины или черной смородины, так и разные варианты классической столичной выпечки: калачи, сайки, бублики, рогалики или коврижку и другие угощения.

В четвертый раз в столице прошли мероприятия проекта «Московский новогодний завтрак». К нему присоединились 300 ресторанов. Там можно было заказать свежую выпечку, драники, сырники и другие блюда. Самыми популярными напитками стали горячий шоколад, новогодний мандариновый раф-кофе и пряный яблочный чай.

Для удобства и комфорта туристов столица развивает цифровой сервис Russpass. К новогоднему сезону в специальном разделе Russpass эксперты собрали лучшие идеи зимнего отдыха: праздничные мероприятия, график работы катков, афишу парков. Календарь помог ориентироваться во городских мероприятиях. В новогодние праздники им воспользовались более 1,5 миллиона человек.

«До нового туристического сезона уже рукой подать. Уверен, что сможем провести его на столь же высоком уровне», — добавил Сергей Собянин.

