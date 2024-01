Российские дизайнеры прислали более тысячи заявок на участие в Московской неделе моды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На участие во второй Московской неделе моды поступило 1038 заявок — почти на 20 процентов больше, чем в предыдущий раз. Их подали дизайнеры из 72 регионов России. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Крупнейшее событие модной индустрии страны пройдет в столице с 1 по 8 марта. Основными площадками проведения станут Центральный выставочный зал «Манеж» и павильон № 75 на ВДНХ — одно из пространств Международной выставки-форума «Россия».

«О желании презентовать свои коллекции на Московской неделе моды заявили дизайнеры из 151 города России. Среди них Калининград, Хабаровск, Тюмень, Севастополь, Краснодар и Томск. Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Казань», — рассказала Наталья Сергунина.

Она добавила, что заявки впервые поступили из Медвежьегорска, Йошкар-Олы, Элисты и Ялты. Общее число представленных городов выросло практически вдвое.

До 1 февраля экспертный совет отберет около 100 участников модных показов, 60 — открытого маркета, 50 — шоурума для бизнеса.

«Московская неделя моды — отличный способ показать, что в нашей стране есть бренды мирового уровня с премиальным качеством и богатой историей. Участие в этом событии дает дизайнерам возможность представить свои коллекции широкой аудитории и привлечь новых покупателей», — поделилась сооснователь бренда женской одежды Васса Яковлева.

Кроме того, приглашения на мероприятия получили дизайнеры из Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Турции, Сербии, Южно-Африканской Республики и других стран.

В рамках Московской недели моды жители и гости города смогут посетить открытые показы на ВДНХ и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.

Деловую программу для профессионалов индустрии проведут в Центральном выставочном зале «Манеж». Здесь состоятся закрытые показы, встречи, лекции и мастер-классы, будут работать B2B-шоурум и открытый маркет. В официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» организуют трансляции ключевых событий.

