«Роснефть» презентует на выставке «Россия» уникальное ПО для нефтяной гидрогеологии

31 января в павильоне «Роснефти» в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ состоится презентация программного комплекса «РН-Аква». Уникальное ПО, функционал которого не имеет аналогов в России, предназначено для проектных работ, связанных с нефтяной гидрогеологией.

Возможности «РН-Аква» позволят создавать трёхмерные цифровые гидрогеологические модели водоносных пластов, что значительно повышает достоверность расчётов извлекаемых запасов нефти.

В рамках программы тематических дней науки во вторник в павильоне «Роснефти» ученые в формате увлекательных лекций расскажут об основных геологических процессах, которые происходили на Земле за всё время ее существования. На примерах различных горных систем геологи Компании покажут, как развивалась наша планета. Посетители узнают, как появился кислород на Земле и какие свидетельства движения ледников, произошедших за последние 2 млрд лет, сохранились сейчас. Гостей павильона ждёт ответ на важный вопрос – на сколько лет человечеству хватит запасов нефти.

Кроме того, специалисты Компании представят специализированную лабораторию на базе корпоративного научного института в Волгограде, сотрудники которой создают и обучают компьютерные модели, оценивающие вероятность развития дефектов в заводском оборудовании. Тема ещё одной познавательной лекции – литий – этот ценный элемент содержится в попутно-добываемых вместе с нефтью водах.

Кроме того, ежедневно в павильоне «Роснефти» демонстрируются различные видеоролики и документальные научные фильмы, проводятся тематические викторины с памятными призами, а также игры – в том числе соревнования с нейросетью.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Об основных событиях в рамках Дней науки и времени их проведения вы сможете узнать на сайте ПАО «НК «Роснефть» и официальных страницах в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

30 января 2024 г.

