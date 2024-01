Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

29 января в ТЮЗе имени Брянцева состоялось торжественное празднование 99-летия со дня основания Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета и 119-летия университетской клиники. На мероприятии ректора СПбПУ, академика РАН Андрея Рудского наградили памятной медалью имени Алексея Георгиевича Кнорре — выдающегося российского учёного, который создал научную школу по физико-химической биологии, широко известную в России и за рубежом.

Это старейшее педиатрическое высшее учебное заведение в мире. За эти годы вуз прошёл огромный путь от открытого на базе клинической больницы Института охраны материнства и младенчества до международного центра высшего медицинского образования. Главной целью его деятельности было и остаётся обучение высококлассных специалистов для лечения и спасения детей. Сегодня СПбГПМУ — это более 60 кафедр, 50 отделений, свыше 15 тысяч современных операций и около ста тысяч здоровых малышей со всей России в год.

Политех давно и плодотворно сотрудничает с Педиатрическим университетом. В результате успешного взаимодействия в СПбГПМУ была создана кафедра медицинской биофизики. Совместно вузы развивают циклы работ в области прецизионной доставки лекарственных препаратов, гидравлических исследований циркулирования жидкости в биологических объектах. В планах — масштабировать направления сотрудничества.

За достижения в области педиатрии, терапии и хирургии почётные медали из рук ректора Дмитрия Иванова получили отличившиеся представители университета и партнёры вуза.

Для меня это высокая честь и доверие, мы многие годы работаем вместе. Я, как и любой россиянин, уважаю и люблю нашу отечественную медицину. На днях мы отметили великое событие — 80 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На ваши плечи в те суровые дни легло тяжелейшее бремя — спасение юных ленинградцев. На счету ваших предшественников, врачей и учёных, десятки тысяч спасённых детских жизней. Это поистине бесценный вклад. Спасибо за ваш труд, за работу ради будущего нашей страны , — сказал на церемонии награждения Андрей Рудской.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI