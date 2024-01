Реальные инженерные задачи и карьерные возможности от индустриальных партнеров – в ПИШ НГУ открылся зимний инженерный интенсив «Технохак»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Более 140 студентов со всей страны приехали в новосибирский Академгородок для участия в инженерном интенсиве «Технохак» Передовой инженерной школы НГУ «Когнитивная инженерия». В рамках интенсива студенты, обучающиеся на специальностях в области математики, физики, химии, биологии, программирования, геофизики и инженерии, будут решать реальные задачи отрасли под руководством инженеров, ведущих научных сотрудников ПИШ, экспертов исследовательских институтов СО РАН и технологических предпринимателей.



Работа на «Технохак» будет вестись по 6 направлениям: BIO, GEO, SPACE, SENSORS, DIGITAL, ECO.



На открытии интенсива с приветственным словом выступила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова:



— В течение недели ребята смогут реализовать свои научные идеи и проекты. Очень важно, что результат работы будет использован на предприятиях как Новосибирской области, так и ведущих корпораций России, которые эти задачи транслировали для инженерной школы. Такой опыт поможет профессионально состояться каждому молодому специалисту. Этот проект горячо поддерживается правительством области и губернатором. Все инициативы проекта «Наука и университеты» позволяют решить задачу трансфера технологий, когда фундаментальные знания должны быть использованы на производствах для достижения технологического суверенитета, — отметила Ирина Мануйлова.

Михаил Федорук, ректор НГУ, отметил важность фундаментального образования и рассказал об отличиях Передовой инженерной школы НГУ:

— Наша Передовая инженерная школа называется «Когнитивная инженерия», другими словами, это инженерия, основанная на фундаментальных знаниях, в чем и состоит ее отличие от других Передовых инженерных школ, которые работают в России. Базовое, фундаментальное образование позволяет в дальнейшем специализироваться в любой области науки, которая необязательно должна совпадать с той, по которой вы первоначально учились. Главное, чтобы у вас было стремление познавать новое в той области, которую вы выбрали, чтобы вам это доставляло удовольствие. Мы очень ждем талантливых и замотивированных ребят в нашу магистратуру. Желаю вам хорошо поработать и хорошо отдохнуть, познакомиться с университетом, теми институтами, которые здесь работают, и Академпарком, погрузиться в атмосферу Академгородка.



Директор Передовой инженерной школы Сергей Головин рассказал об особенностях обучения в магистратуре ПИШ, а также карьерных возможностях для студентов:

— Все, что мы осуществляем в ПИШ НГУ в рамках проектной деятельности, студенты попробуют выполнить во время «Техонохака». Я надеюсь, что за время интенсива у них получится усвоить ценности ПИШ НГУ, познакомиться с нашими преподавателями, а мы со своей стороны сможем посмотреть на студентов в действии и пригласить самых мотивированных в магистратуру Передовой инженерной школы.



В первый день мероприятия участники познакомились с задачами, разделились на команды внутри треков, распределили функции в командах и запланировали работу на ближайшую неделю.



Необходимый инструментарий для проектной деятельности участники получат на лекциях по основам инженерного дела и практических занятиях в лабораториях НГУ. Уже 1 февраля студенты в рамках дня инженерной карьеры познакомятся с ведущими представителями отрасли. Результаты своей работы участники представят в воскресенье, 4 февраля, в рамках закрытия интенсива.

