Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Два проекта московского транспорта стали лауреатами международной премии «ЭкоМир-2023». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Премия «ЭкоМир» присуждается за выдающиеся достижения в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности. В этот раз на конкурс поступило 200 заявок, в том числе из-за рубежа. Один из победивших проектов — «Московский электробус». Его признали лучшим в номинации «Экологическая политика и окружающая среда». Это уже 11-я победа электробусов в разных конкурсах за последние два года. Кроме того, лауреатом премии стал круглогодичный регулярный речной электротранспорт столицы. Он выиграл в специальной номинации «Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка отходов производства и потребления».

«Москва в числе лидеров по развитию электротранспорта. Запуск отечественных электрических судов по поручению Мэра Москвы стал уникальным проектом для всего мира. Мы также первые в Европе по количеству электробусов. Уже более 1400 экологичных машин обеспечивают работу почти 120 маршрутов. Победы в премии “ЭкоМир-2023” подтверждают, что мы стали лучшими в создании инновационных проектов не только на российском, но и на международном уровне», — отметил Максим Ликсутов.

Парки для электробусов

Впервые электробус вышел на столичные маршруты в 2018 году. У этого вида транспорта низкий уровень пола, машины оснащены системами видеонаблюдения и спутниковой навигации. Все электробусы российского производства, они обслуживаются по контрактам жизненного цикла. Это означает, что в течение 15 лет с момента передачи в парк Мосгортранса производитель несет полную ответственность за техническую исправность каждого электробуса.

Парк электробусов в столице продолжает увеличиваться. За прошлый год в Москве появилось свыше 350 экологичных машин. Ожидается, что до конца 2024-го в город придет еще более 800 электробусов.

Москва стала первым городом страны, где начали строить современные парки для обслуживания инновационного транспорта. В 2022 году в ТиНАО открылся крупнейший в Европе дом для электробусов «Красная Пахра». Здесь могут обслуживать до 500 машин. В июле 2023 года на северо-западе Москвы заработал второй электробусный парк «Митино», рассчитанный на 300 единиц экологичной техники. Еще один дом для электробусов — «Салтыковка» — начал работу в конце 2023 года в районе Новокосино. Этот парк на 100 машин улучшил транспортное обслуживание жителей Восточного административного округа.

Круглый год: как работают электросуда

В июне 2023 года началось движение по первому регулярному речному маршруту круглогодичного электротранспорта по Москве-реке Киевский — Сердце Столицы, а в сентябре 2023-го был запущен второй маршрут ЗИЛ — Печатники.

Регулярный речной электротранспорт — один из инновационных транспортных проектов Правительства Москвы. Электросуда отвечают всем современным требованиям, они экологичны и не наносят вреда акватории реки. Транспорт ходит круглогодично, даже зимой, благодаря ледовому классу. Суда вмещают до 50 пассажиров, оборудованы специальные места для маломобильных граждан, есть информационные экраны, устройства для зарядки мобильных телефонов. Кроме того, сделаны площадки для перевозки самокатов и велосипедов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI