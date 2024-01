Приглашаем вместе встретить 125-летие Политеха!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Уже совсем скоро, 19 февраля, нашему университету исполнится 125 лет. Решением императора Николая II по инициативе министра финансов С. Ю. Витте 19 февраля 1899 года в Санкт-Петербурге был основан Политехнический институт. Эта дата считается днем рождения Петербургского Политеха.

Подготовка к юбилею в университете идёт давно. Разработан специальный юбилейный сайт , где собрана самая важная информация о предстоящем праздновании. Управление по связям с общественностью СПбПУ подготовило много интересных проектов: «Лица месяца» , «Династия» , «Этот день в истории Политеха» , фотоальбом «Флора и фауна Политехнического парка», совместно с Музеем истории СПбПУ — «Легенды отечественной науки» . А ещё в кампусе появился новый артобъект — космонавт на космоборде .

В преддверии юбилея имя Политеха звучит далеко за его пределами. Открылись выставки «Первый среди инженерных» в Планетарии 1 , аэропорту «Пулково» и Санкт-Петербургском губернаторском физико-математическом лицее № 30 . В ближайшее время о достижениях учёных и инженеров Политеха узнают школьники ещё около 30 учебных заведений Северной столицы, а также петербуржцы, гости города и москвичи — выставки откроются в Петропавловской крепости, на Московском вокзале Петербурга и Ленинградском вокзале в Москве.

Специальный проект «Мыслить будущим» , посвящённый 125-летию Политеха, создан также на сайте «Российской газеты».

В преддверии 125-летия Политехнического университета учреждён знак отличия «За заслуги» , его получили уже больше 100 человек — заслуженные профессора и молодые преподаватели, руководители и сотрудники подразделений, студенты и выпускники, а также партнёры вуза.

И ещё много интересных мероприятий — научных конференций, конкурсов, спецпроектов было приурочено к знаменательной дате.

И вот мы на финишной прямой. Программа празднования рассчитана на два дня — 17 и 19 февраля.

17 февраля состоится встреча выпускников всех поколений. В этот день вы сможете окунуться в воспоминания и прогуляться по памятным местам своих студенческих лет.

Что будет в этот день в Политехе? В 12:00 начнётся регистрация гостей в фойе Главного здания. Получив на стойке регистрации бейдж и сувениры в подарок, вы можете сразу же подключиться к квесту с элементами дополненной реальности «Хетилоп». А можете отложить его на потом, а сначала посетить аудитории, где вас будут ждать представители институтов.

В 15 часов в Белом зале начнётся концерт органной музыки, он продлится час. Вход бесплатный.

С 14 до 16 часов в Музее истории СПбПУ (132 аудитория) состоится презентация книги «Политех. Начало». Кроме того, музей подготовил новую экспозицию «125 лет кузнице инженерных кадров России», где посетителей ждёт встреча с редкими находками.

Когда будете гулять по коридорам Главного здания, рекомендуем обратить внимание на обновлённую галерею портретов выдающихся политехников, а на втором этаже заглянуть на выставку «Этапы большого пути».

Приходите с детьми, они не будут скучать, ребят ждёт интерактивная программа «Юный политехник». Интересно будет даже самым маленьким!

А после 16 часов вас ждут уже в родных стенах институтов, факультетов и кафедр.

Итак, встречаемся 17 февраля 2024 года, в субботу, в Главном учебном корпусе (ул. Политехническая д.29). Если вы ещё не зарегистрировались на встречу выпускников, то это можно сделать здесь .

Много полезной информации о предстоящем праздновании — в группе ВК «Политех в сердце, сердце — в Политехе» .

19 февраля в 10 часов в храме Покрова Пресвятой Богородицы пройдёт благодарственный молебен.

В полдень в честь Политеха прозвучит залп из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

В 13:30 в зале заседаний Учёного совета СПбПУ совместно с Почтой России будет проведена церемония гашения юбилейных конвертов.

А в 15 часов в Белом зале состоится торжественное заседание Учёного совета.

125-летие СПбПУ — знаменательная дата, за ней — богатый на события путь и целое созвездие выдающихся выпускников. И все эти годы университет был и остаётся опорой и поддержкой России в самые переломные моменты XX и уже XXI века.

